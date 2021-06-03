Tatilde alınabilecek COVID-19 önlemleri

Kısıtlamalarla geçen bir kış mevsiminin akabinde tatil devri başladı. Tatilde tedbir alınmış, güvenilebilecek yerlerde konaklamanın kuşkusuz hayati kıymet taşıdığının altını çizen Anadolu Sıhhat Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz da geçtiğimiz yıl olduğu üzere konaklama için yazlık mesken, karavan, çadır, yayla ve tekne üzere alternatifleri tercih edilebilir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmaya devam edilmeli” hatırlatmasında bulundu.

Virüs deniz ve havuzdan bulaşmaz

Yaz aylarının gelmesiyle deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunun merak edildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Unutulmamalı ki virüs, gerçek oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz lakin sudan çıktıktan sonra güneşlenirken toplumsal aralığa dikkat etmeli, şahsa özel havlular kullanılmalıdır ayrıyeten kullanacağınız şezlongların da temizlendiğinden emin olunmalı. Ortak kullanılan alanlara temas ettikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli, kesinlikle yıkanmalı” dedi.

Uçak yahut otobüste maskeyi çıkarmayın

Uçak yahut otobüs seyahatlerinde maskelerin katiyetle çıkarılmaması ve kurallara uygun olarak maskenin takılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokunduktan sonra ellerinizi kesinlikle dezenfekte edin. Bekleme alanlarında toplumsal araya dikkat edin. Koltuğa oturduğunuzda oturduğunuz koltuğun kol kısımları ve masayı dezenfekte edin. Eli temizlemeden maskeye yahut yüze temastan kaçının. Yanınızda yedek maske bulundurun. Çocuklarınızı virüs konusunda bilgilendirin; onlara hijyen kurallarını ve hakikat maske kullanımını anlatın. En kıymetlisi örnek olun” açıklamasında bulundu.

COVID-19’a karşı kendinize yapacağınız 9 iyilik

Yaz tatilinde de bağışıklık sisteminin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19’a karşı daha güçlü bir bağışıklık için 9 teklifte bulundu:

Beden direnciniz için sağlıklı beslenin

Şeker ve karbonhidrat tüketiminize dikkat edin. Unutmayın ki, sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecekler, muhtaçlığımız olmadığı üzere bağışıklık sistemimizi de baskılıyor.

Uykunuza dikkat edin

Uyku kalitesi ve müddeti, güzel çalışan bir bağışıklık sistemi için çok kıymetli. Bunun için de erişkinlerin günde en az 7 saat, çocukların ise 12 saat uyumaları uygundur.

Antrenman yapın

Yapılan bilimsel çalışmalara nazaran tertipli yapılan orta şiddetteki antrenmanlar bedendeki antikor oranını artırıyor. Bu nedenle yürüyüş ve konutta yapılacak kolay antrenmanlarla bağışıklık sisteminizi destekleyin.

Bol su tüketin

Bu, bedendeki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için değerli.

Mevsimlere dikkat edin

Mevsim değişikliklerinde görülen üşütme, soğuk algınlığı üzere rahatsızlıklardan korunun. Geceleri cam açık yatmamaya ihtimam gösterin.

Maskenizi sık sık değiştirin

Maskeniz kirlendiğinde ve nemlendiğinde yenisiyle değiştirmeye ihtimam gösterin.

Durumu kabullenin ve kendinize vakit ayırın

Durumun düzelmesini beklemek tasa düzeyinizi artırabilir; onun yerine mevcut durumu kabullenip şu an yapmanız gerekenlere odaklanmanız daha sağlıklıdır. Konutta olduğunuz müddetlerde kendinize vakit ayırın.

Nefes antrenmanları yapın

COVID-19’a karşı en değerli çaba bölgesi teneffüs yolları ve akciğerler. Nefes eğersizleri, hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun azaltılmasına ve tasayı azaltmaya takviye olur.

Sigara içmeyin

Sigara, akciğerleri amaç alan COVID-19’un akciğerlerde tutunmasını kolaylaştırdığı için bilhassa pandemi periyodunda tütün kullanımından uzak durun.

Hibya Haber Ajansı