Tatilsepeti’nden çipli kimlik kartı ile pasaportsuz ve vizesiz 2020 Avrupa Ligi turu

Turizm dalının tecrübeli oyuncularından Tatilsepeti, birbirinden avantajlı tatil fırsatları sunmaya devam ediyor. Konuklarının gereksinim ve beklentilerine nazaran hizmet alanlarını değiştiren ve geliştiren Tatilsepeti, tüm sporsever konuklarını Haziran 2021’de gerçekleşecek 2020 Avrupa Ligi Şampiyonası Türkiye A Kümesi maçları için vizesiz ve pasaportsuz gidiş fırsatı ile Bakü’ye davet ediyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, bu sefer sporsever konukları için kolları sıvadı. UEFA EURO 2020 Şampiyonası için birbirinden avantajlı kampanyalar planlayan Tatilsepeti, 16 Haziran 2021 hareketli Galler ve 19 Haziran çıkışlı İsviçre tipi için çipli kimlik kartı ile vizesiz ve pasaportsuz gidiş imkânı ile konuklarına 2 gece konaklama fırsatı sunuyor.

Sporseverlere avantajlı teklif

Tatilsepeti’nin birinci önerisi, 16 – 18 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye ile Galler ortasında gerçekleşecek maç tipi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak Azerbaycan Buta Hava Yolları tarifeli seferi, maç bileti de dahil olmak üzere, konuklarına birçok avantaj sunuyor. Üstelik; kent tipleri, rehberlik hizmetleri, alan ile otel, otel ile stat ortası transferler de paket fiyatlarına dahil. Ayrıntılı bilgi için, https://www.tatilsepeti.com/turkiye-galler-mac-turu-tr-106397linkini ziyaret edebilirsiniz.

İster THY, ister Sabiha Gökçen Havalimanı

Tatilsepeti’nin öteki önerisi ise, İsviçre ile Türkiye ortasında gerçekleşecek olan maç. 19 – 21 Haziran 2021 tarihleri ortasında gerçekleşecek Türkiye ile İsviçre maçı için, tüm konuklarını spor tipine davet ediyor. Havaalanı vergileri, uçak içi ikramları, otel alan ortası transferi, panoramik kent tipleri, rehberlik hizmeti, zarurî seyahat sigortası ve maç biletinin de dahil olduğu Kesin kalkış garantili THY uçuşu hakkında ayrıntılı bilgi için, https://www.tatilsepeti.com/turkiye-isvicre-mac-turu-tr-106335 linkini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye ve İsviçre maçı için bir başka alternatif ise, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşecek Azerbaycan Buta Hava Yolları tarifeli seferi. Ayrıntılı bilgi için, https://www.tatilsepeti.com/turkiye-isvicre-mac-turu-tr-106398 linkini ziyaret edebilirsiniz.

Konuklarının gönül rahatlığı ile tatil planı yapması için itinayla çalışan Tatilsepeti ailesi, tüm konuklarını sıhhatle, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı