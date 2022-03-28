TAV-Fraport 1,8 milyar avroluk ön ödemeyi gerçekleştirdi

TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için imzalanan sözleşme kapsamında Devlet Hava Meydanları’na (DHMİ) ön ödemeyi yaptı.

TAV Havalimanları ve Fraport’un oluşturduğu ortak girişim, Antalya Havalimanı’nın 2052’ye kadar işletme hakkı için belirlenen 7 milyar 250 milyon avroluk kira bedelinin yüzde 25’ini ödedi. Bugün düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte ve davetliler katıldı.

Ortak girişim, 1 milyar 812,5 milyon avroluk ön ödeme için 1 milyar 225 milyon avro finansman sağladı. Finansman paketinde Deutsche Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank, Qnb Finansbank, Piraeus Bank ve Kommunalkredit Austria olmak üzere dokuz banka yer aldı. Ortak girişim ödemenin kalan kısmını özkaynaklarıyla karşıladı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Akdeniz’in en büyük turizm merkezi olan Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte dört yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştiriyoruz. Türk havacılık sektörüne ve Antalya’nın geleceğine olan güçlü inancımızın göstergesi olarak havalimanını büyüterek 2052’ye kadar işletmek üzere açılan ihaleyi kazandık. Ortağımız Fraport’la birlikte 750 milyon avro sermaye yatırdık ve bu kaynakla havalimanını geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bugün de söz verdiğimiz gibi 1,8 milyar avroluk ön ödemeyi finansmanını tamamlayarak gerçekleştirdik. Finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurtdışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan, dolayısıyla kamu riski içermeyen bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir. Finansman paketine katılan tüm bankalara güvenleri ve gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı yolda son 20 yılda Türkiye’nin sivil havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmesin sağlayan DHMİ, SHGMİ ve THY başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

2052’ye kadar işletecek

Halen havalimanının işletmesini yürüten TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsayan işletme hakkı için 1 Aralık 2021’de düzenlenen ihaleyi 7 milyar 250 milyon avro artı KDV ile kazandı.

Sözleşme kapsamında bu bedelin yüzde 25’inin Mart 2022 sonuna kadar ödenmesi öngörülüyordu. Kira bedelinin kalan kısmı yeni işletme döneminin başlayacağı 2027’den itibaren yıllık bazda ödenecek.

TAV Havalimanları ve Fraport tarafından kurulan ortak girişim, bu işlemle birlikte Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek şirketler arasına girdi.

Kapasite 80 milyona çıkacak

TAV ve Fraport ortak girişimi, ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırım kapsamında, ilk etapta dış hatlara terminal alanı 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye, iç hatlar terminal alanı da 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak.

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.

1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 000 metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2021’de 22 milyon yolcuya hizmet verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı