Tayvanlı Türk Sanatçının İstanbul’daki Sergisi Açılıyor…

Yenilikçi çalışmalara imza atan ve bu çalışmaları sayesinde dünyada da ismini duyurmaya başlayan Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi) 1-6 Haziran 2021 tarihleri ortasında düzenlenecek olan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda “Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan) isimli serisini sergiliyor.

Annesi Tayvanlı, babası Türk olan sanatçı Melek Kocasinan (Tayvan ismiyle Gao Anqi), uzun yıllar Amerika, Türkiye ve Tayvan’da yaşamış. Sanat üslubu çeşitli kültürlerle harmanlanan sanatçı, dünyanın şu anda bulunduğu çok sesli ve karmaşık yapıyı, kendi tecrübeleriyle birleştirerek “Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan)serisine hayat vermiş.

Yeni bir ülkeye gelmiş, meraklı, heyecanlı ve biraz da korkan bir çocuğun yaşadıklarını anlatan “Glow-in-the-Dark’’serisi, gecenin karanlığında ışıltılı bir ormandaki gezintiyi görselleştiriyor. Seri, büyük ağaçların, pırıl pırıl çiçeklerin ve sudan yükselen büyülü yaratıkların bulunduğu bir ormanda yürüyormuş üzere hissetmenizi sağlıyor. Bu sayede, sanatkarın düşsel dünyasında gezinirken, izleyicilerin de kendilerine mahsus farklı mana ve yorumlar çıkarabilmesi amaçlanıyor.

“Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan)serisinde dijital kolaj tekniğini (akrilik ve mürekkeple kağıt üzerine çizilenlerin dijital olarak dönüştürülmesi ve düşsel yeni bir gerçeklik yaratılması) kullanarak yapıtlarını hazırlayan sanatçı, sanatsal üretimin tek bir anlatı haline, tek bir gerçeklik boyutuna sıkıştırılmaması gerektiğine inanıyor. Bu bağlamda da, her geçen gün değişen dünyada, farklı sesler ve kültürleri tahlil ederek, yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Dünyaca ünlü yayınlarda haberleri çıkan Melek Kocasinan, bilhassa Çin ve Tayvan’da yapıtlarıyla isminden sıkça bahsettiriyor.

Tayvanlı Türk sanatçıMelek Kocasinan (Gao Anqi) kimdir?

1983’te Ankara’da doğdu. 7 yaşında Tayvan’a gitti, orada ilkokula başladı. Çince bilmediği birinci vakitlerde Çince yazı karakterlerini fotoğraf üzere algılayıp çiziyordu. Klâsik Çin fotoğraf teknikleriyle fotoğraf yapan Türk babası ve Çince kaligrafi ustası/yazar olan Tayvanlı annesinin tesirinde küçük yaşta sanatla tanıştı. Amerika’da, Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken de sanatsal eğitimler almaya devam etti. 2007 yılında Yale Graduate School fotoğraf müsabakasında 2. oldu. 2010’da New York’ta Nuala Clarke’tan fotoğraf eğitimi, Türkiye’ye dönüşü sonrası çeşitli sanatkarlardan kişisel dersler, 2018’de ESMOD Memleketler arası Moda Akademisi’nde moda tasarımı/illüstrasyon eğitimi ile çalışmaları devam etti. Modern/Çağdaş Sanat okumaları, eser çözümleme ve sanat eleştirisi eğitimlerine devam eden sanatkarın, Taiwan Merkezi Haber Ajansı (CNA), United Daily News Group, Mirror Media Group (New York City) üzere dünyaca ünlü yayınlarda tekraren haberi yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı