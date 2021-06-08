TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’yi tanıttı

Dünyanın en süratli büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olarak Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede eser ve tahlillerini tüketicilere ulaştıran TCL, Türkiye’de ürettiği birinci akıllı telefonu TCL 20 SE ile kullanıcılara üstün özellikler sunuyor. Yerli üretim akıllı telefon TCL 20 SE için www.tclshoptr.com adresinden ön sipariş verilebilecek.

28 Mayıs 2021’de Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret ettiği üretim tesisinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE, gelişmiş bir akıllı telefona ilişkin tüm özelliklerin yanı sıra her yerde tıpkı görsel ve işitsel tecrübeye sahip olmak isteyenler için üstün bir görüntü cümbüş sistemi sunuyor. Aygıtta yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE’de ayrıyeten kullanıcıların görüntüleri izlerken internette gezinmesine yahut bildirileri yanıtlamasına imkan tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

TCL 20 SE, SDR’den HDR’ye dönüştürme teknolojisi ile görüntüleri göz alıcı bir halde oynatabiliyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen görüntülerin rengi, kontrastı ve netliği, gerçek vakitli olarak güzelleştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı, ses tecrübesini de üst düzeye çıkarıyor. Aygıtta tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm’un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

TCL 20 SE’nin dörtlü art kamerası, fotoğrafı çekilen objeleri otomatik olarak algılamak ve art planı daha hoş hale getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka dayanaklı renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor.

TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca mevzuyla ilgili şunları söylüyor: “Uzun vakittir Türkiye pazarında faaliyet gösteriyoruz. TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı tecrübesine sahip eserlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye’deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen seyahatinde heyecan verici yeni bir kısma geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine öteki modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir muvaffakiyet öyküsü yaratacağız.”

Yerli üretim akıllı telefonla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Dilek Topuz ise “Türkiye pazarı, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir biçimde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019’dan itibaren TCL markalı eserlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili irtibat ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.

Türkiye’de üretilen birinci model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ve 3 aylık Ekran Müdafaa Garantisi ile piyasada yer alacak. TCL 20 SE için ön siparişler www.tclshoptr.com adresinden alınacak.

Hibya Haber Ajansı