TDP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcılığına Yıldız Getirildi

Türkiye Değişim Partisi Afyonkarahisar Vilayet Lider Yardımcılığına Ülkem Partisi seçilmiş lideri Zeki Yıldız getirildi.

Daha evvel Ülkem Partisi vilayet başkanlığına seçilen Zeki Yıldız Mustafa Sarıgül ’ün saflarına yer almaya karar verdi ve vilayet lider yardımcısılığı vazifesine getirildi. Türkiye Değişim Partisi Afyonkarahisar vilayet lideri Kadir Uysal, Yıldız’ a teşekkür ederek, “Başkan Yıldız bu misyonda sayın genel liderimiz Mustafa Sarıgül’ ün safında yer almayı tercih etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Her geçen gün yükselen partimiz daha güçlü olacaktır. Partimizde herkesin bir yeri vardır. Zeki Yıldız liderimize yeni misyonunda muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Vilayet Lider Yardımcılığı vazifesine getirilen Zeki Yıldız ise, “Bizler halkımıza, vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ne sağcı ne solcu herkesin eşit olarak devam ettiği bir ortamda yer almaktan memnunum. Afyonkarahisar’ da Türkiye Değişim Partisi’ ni en yükseğe taşıyacağız. Vilayet liderimiz Kadir Uysal çalışmaları ile Afyonkarahisar’a hizmet aşkını daha yükseğe taşıyacağından eminiz. Partimiz için en yeterlisi hoşu için çaba edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı