TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması “Dünya Yeniden Başlatılıyor: Sen de Yerini Al” temasıyla gerçekleşti

Türk İktisat Bankası (TEB), klasik TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması’nı bu yıl birinci kez online olarak gerçekleştirdi. “Dünya Yine Başlatılıyor: Sen de Yerini Al” temasının işlendiği buluşma kapsamında TEB Akıl Fikir Müsabakası Ödül Merasimi de gerçekleştirildi.

14 yıldan bu yana hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda inovasyonu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik kıymetli adımlar atan ve inovasyonu DNA’sına işleyen Türk İktisat Bankası (TEB), bu yılki Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması’nı “Dünya Yine Başlatılıyor: Sen de Yerini Al” temasıyla gerçekleştirdi. 18 Haziran Cuma günü online olarak gerçekleşen aktiflikte inovasyon yeniden ülke gündemine taşındı.

Klâsik hale gelen TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ve FutureBright Research Kurucusu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula ile birlikte “Dünya Tekrar Başlatılıyor” panelinde gençlerin sorularını yanıtladı. Aktiflikte müellif ve fütürist Brett King “Bankacılığın ve Her Şeyin Geleceği” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici konuşmasında, pandemi sürecinin herkese iş birliği yapmanın ne kadar değerli olduğunu öğrettiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bu sürecin akabinde mahallelerimize, sokaklara, tribünlere, konserlere kavuşuyoruz. Yollarımıza, işlerimize tekrar geri dönüyoruz. Lakin geri dönerken birtakım kurallar değişiyor. Yaşamak için hep el ele vermeye muhtaçlık var. Bunu da en sert biçimde pandemi periyodunda öğrendik. Hayatın her alanında iş birliklerine muhtaçlığımız var. Bu bizim iş dünyamız için de geçerli. Pandemide iş birliğini güzel yapanlar ve adapte olabilenler esasen bu periyodu âlâ geçirdiler. Zekanın göstergesi adaptasyondur.”

Bir yandan da fikirlerin lakin çoklu insan iştirakiyle hayata geçirilebildiğinin altını çizen Leblebici, “Fikirler gelirken o fikirleri hayata geçirecek ortamı yaratmanız lazım. Bu fikirler bizim iş yapış süreçlerimizden eserlerimize kadar pek çok şeyi değiştiriyor.” dedi. Adaptasyonun yanı sıra yaşanılan etrafa ve topluma katkı sağlamak gerektiğini de vurgulayan Leblebici, “Yaptığımız işte topluma, etrafa, tabiata katkı sağlamalıyız. Kimi şeyleri yaparken vicdanı öne koymalıyız. Yaşadığımız ortamı düzeltmeliyiz. Bu biçimde dünya daha yeterli bir yere gelebilir” dedi.

Toplumsal sorumluluk şuurunun de önemli manada öne çıktığına değinen Leblebici, şirketlerin kendilerini toplumsal sorumluluk şuuruyla yapılan çalışmaların yarattığı olumlu tesirle güncellemesi gerektiğini kaydetti. Leblebici, “Bu güncellemeyi yapabilmek için genç ve deneyimli beşerlerle nesilleri bir ortaya getirmek lazım. Rastgele bir ayrım yapmadan herkesin fikrini dinlemek lazım. Dinlediğiniz ve desteklediğiniz vakit, akıl da fikir de yaratıcılık da geliyor. Bu bir ekosistem işi” diye konuştu. Gençlere “Korkmayın” davetinde bulunan Leblebici, “Kendi deneyimlerinize inancın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Değişmeyen tek kural daima etkin olabilmek daima yola çıkabilmek” dedi.

TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ise şunları söyledi: “TEB’in inovasyon seyahati bundan tam 14 yıl evvel başladı. Bu 14 yılda üniversite öğrencilerinde inovasyon şuurunu artırdık, müşterilerimizle birlikte eser ve hizmetlerimizi yine tasarladık, teknolojik girişimcilerin çevik dünyasını ve yeni teknolojilerini bankamıza taşıdık. Kesimde bir çok prensip imza attık.” Işık şöyle devam etti: “14 yıldır inovasyonu kurumun DNA’sına işlemiş, açık inovasyona inanan ve Türkiye’nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir banka olarak, TEB Akıl Fikir Yarışması’nı her yıl gerçekleştiriyoruz. icatcikar.com web sitemiz üzerinden gençlerimizin, müşterilerimizin ve girişimcilerimizin birbirinden parlak fikir ve projelerini alıyoruz.”

Fütürist Brett King ise konuşmasında, 21. yüzyılın çok farklı marifetler gerektirdiğini ve dijital altyapının günlük muhtaçlıkları karşılamak için kritik ehemmiyete sahip olduğunu söyledi. King, “Yapay zekanın ortaya çıkması ve iklim değişikliği insanlığı çok farklı önceliklere ahenk sağlamaya zorlayacak. TEB’in yarının geleceğini inşa etmek için bugünün gençleriyle bir ortaya gelmesi çok memnunluk verici” sözlerini kullandı.

Akıl Fikir Yarışması’na bu yıl 12.700 müracaat

TEB Akıl Fikir Yarışması’nın müsabaka sitesinin bu yıl 181 farklı üniversiteden müracaat aldığını belirten Işık, “Bu yıl prestijiyle 12 binin üzerinde müracaat aldığımız yarışımızda, projelerin yüzde 70’i üniversite öğrencilerinden, yüzde 21’i müşterilerimizden geldi. Dört yıl evvel yarışa dahil ettiğimiz Teknolojik Teşebbüsçü Kategorisi’ne ise 1.153 teşebbüs fikri ile müracaat yapıldı” diye konuştu.

Mükafatlar sahiplerini buldu

Müsabakanın heyeti TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Vestel Ventures İdare Heyeti Üyesi Cengiz Ultav, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü His Eren, Dell Genel Müdürü Işıl Hasdemir, KWORKS Yöneticisi Dr. Mahmut Özdemir, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Onur Akın, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Raşit Alemdar, Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal ve Dünya Gazetesi Yayın Konseyi Lideri Onur Oğuz’dan oluştu.

TEB Akıl Fikir Yarışması’nın Öğrenci ve Yeni Mezun kategorisi birincisi Hasret Tetik, ikincisi Güneş Oğul ve üçüncüsü Nazenin Güre’ye finansal mükafatlar verildi. Ayrıyeten en inovatif 3 proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA Bursu ile ödüllendirildi.

Müşteri kategorisinin birincisi Burak Özdoğan, ikincisi Tutku Aytürk, üçüncüsü Mehmet Temel oldu. Bu şampiyonlara finansal mükafatlar ve ayrıyeten birinciye akıllı telefon ikram edildi.

Girişimcilerin projelerinin değerlendirildiği Teknolojik Teşebbüsçü kategorisinde bu yıl iki proje birinciliğe seçildi. Berkay Büyüklüoğlu ve Hakan Aktan birinci olurken, ikinci Burhan Tutan, üçüncü ise Nuri Sayraç oldu. Teknolojik Teşebbüsçü kategorisi şampiyonları finansal mükafatlar kazanırken, birinci beşe giren bütün finalistler TEB Teşebbüs Evi’ne iştirak hakkı kazandı.

TEB’in Türkiye’de bir birinci olan ve bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği TEB Kurum içi Girişimcilik Programı mükafatları de merasimde dağıtıldı. Programa bu yıl 182 çalışan iç teşebbüs projeleriyle başvurdu. TEB’in Kurum içi Girişimcilik Programı ile kurum içinde işbirliği ve ortak çalışma kültürü gelişirken, TEB’lilerin teşebbüsçü yanları da giderek güçleniyor. Program ile kurum içinde yenilikçi ve bankanın geleceğini değiştirebilecek projeler üreten ve projelerini bir teşebbüsçü üzere hayata geçiren “İç Girişimciler” yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı