TEB’den 1,59’dan başlayan faiz oranıyla KOBİ’lere özel kredi kampanyası

Türk İktisat Bankası (TEB), KOBİ’lere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. TEB, KOBİ’lere üç ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1,59’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

Türk İktisat Bankası (TEB), 15 yılı aşkın müddettir “Danışman Banka” anlayışıyla KOBİ’lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine dayanağını sürdürüyor. Bu kapsamda salgın periyodunda de KOBİ’lere finansal dayanak sunmayı sürdüren TEB, yeni başlattığı kampanya ile yüzde 1,59’dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle üç ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı eser, süreç fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB’in KOBİ’lere özel yeni kredi kampanyasına TEB Şubelerinden müracaat yapılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı