TEB’in ekonomiye verdiği destek 2022 yılının ilk çeyreğinde artarak devam etti

2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan TEB’den ekonomiye 126,2 milyar TL destek

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla, TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 57’sini oluşturdu. TEB, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak için çalışmalarına devam etti.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 221 milyar TL olurken, net kârı 1,595 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 57’sini oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri 126.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 153.5 milyar TL oldu. 2022 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 15.8 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.46 oranında gerçekleşti.

TEB, kura ilişkin alınan önlemler ve yeni çıkarılan enstrümanlara ilişkin hızlı adaptasyon sağlayarak bu alanda yeni ürün ve hizmetlerini sundu. Bu doğrultuda, Türk Lirası ile yapılan birikimleri kurdaki değişime karşı korumak amacıyla “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap”, “Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap”, “Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap” ve “YUVAM Hesap” ürünlerini TEB şubeleri ile CEPTETEB internet şubesi ve CEPTETEB mobil uygulamasından müşterilerinin kullanımına açtı. Tasarrufu ön plana çıkardığı ürünleriyle TEB, birikimi olan müşterilerini kur riskine karşı korurken, yabancı para mevduatı olan müşterilerini de TL’ye yönelmeye teşvik ediyor.

Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, para yatırma/çekme esnekliğiyle birikim yapmayı kolaylaştıran Marifetli Hesap ile müşterilerinin tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdürdü. TEB Marifetli Hesap’ın hacmi 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17 arttı.

TEB, farklı ödeme planları, üç ay erteleme özelliği ve alternatif vade seçenekleriyle sunduğu tüketici kredileriyle müşterilerine desteğini sürdürdü. Tüketici kredilerinde dijital kanalların kullanımının arttığı ilk çeyrek verilerine göre başvuruların yüzde 82’sini dijital kanallardan alan TEB, onaylanan kredilerin yüzde 83’ünü yine dijital kanallardan kullandırdı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştirdi.

Müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallarındaki deneyimini geliştirmeye devam eden TEB, müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapmalarını sağlayarak yılın ilk çeyreğinde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısını 2.3 milyona yükseltti.

Dünya genelinde değişen koşullarla birlikte sürdürülebilirlik kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanırken, TEB de sorumluluk bilinciyle hareket ederek dünyayı daha iyi bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmalarına devam etti. Bankacılık faaliyetleriyle sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen TEB, aynı zamanda “iyi ve örnek banka” anlayışıyla ekonomi, çevre ve toplum için pozitif etki yaratan ve fayda sağlayan çalışmalar yapıyor. Yılın ilk çeyreğinde TEB, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için yeni bir reklam kampanyası gerçekleştirdi. Başrolünde geleceğimizi temsil eden çocukların yer aldığı ve sürdürülebilirliğe dair kendilerine özgü mesajlarını paylaştığı filmde, TEB’in sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirdiği pozitif etki projeleri de anlatıldı. TEB, kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesinden girişimcilerin desteklenmesine, toplum genelinde finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesinden sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasına kadar topluma pozitif etkide bulunan çok sayıda proje geliştiriyor.

Ülkemizin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için çalışan TEB, bireylerin tasarruf bilincinin gelişmesine ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine TEB Aile Akademisi ile katkıda bulunmaya devam etti. 2012’den bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması, bu alışkanlığın tabana yayılması ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışan TEB Aile Akademisi, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla etki alanını daha da genişletti. Bu doğrultuda, ekonominin önemli bir öğesi olan girişimci kadınların kendi işletmelerini yönetebilmelerine destek olmak amacıyla yeni bir finansal okuryazarlık içeriği daha oluşturuldu. İlk çeyrek sonu itibarıyla, TEB Aile Akademisi’nin finansal okuryazarlık eğitimleri farklı sektörlerden 20’den fazla kurumda çalışan 5 bini aşkın kişiye ulaştı.

Toplumda pozitif etki yaratmak için ülkemizdeki sosyal girişimleri destekleyen TEB Özel Bankacılık, bu doğrultuda Ashoka Türkiye ile “Fark Yaratan Yatırımlar” konseptiyle gerçekleştirdiği iş birliğine devam etti. Sosyal girişimlerin var oluş nedenleri, etkileri, finansal verileri ve gelir modellerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla ve yatırımcılarla paylaşmayı hedefleyen online platform Açık Açık Sosyal Girişim’i de destekleyen TEB Özel Bankacılık, Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 birinci çeyrek etkinliğine katıldı ve sosyal girişimcilik konusunda yaptığı çalışmaları ekosistemin paydaşlarıyla paylaştı. Bununla birlikte, TEB Özel Bankacılık, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Euromoney’in gerçekleştirdiği 2022 Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi araştırmasında “Sermaye Piyasaları Yatırım Danışmanlığı” kategorisinde Türkiye’nin en iyisi seçildi.

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye odaklanmaya devam etti. İş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için kadınlara yol gösteren ve yeni pazarlara ulaşmaları için bilgiye erişimlerini kolaylaştıran TEB, kadın işletme sahiplerine finansal ve finansal olmayan konularda destek sağlamaya da devam ediyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde TEB’in kadın işletmelerine kullandırdığı nakit kredi hacmi 2021 verilerine kıyasla yaklaşık yüzde 15 oranında arttı. TEB, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın girişimci müşterilerine yönelik düzenlediği masrafsız özel oranlı kredi kampanyasıyla kadın girişimcilere yaklaşık 3 milyon TL kredi kullandırdı.

TEB KOBİ Bankacılığı, “Danışman Banka” anlayışıyla finansal ürünlerin yanı sıra finansal olmayan ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere değer katan çalışmalarına devam etti. Yılın ilk çeyreğinde sağladığı uygun koşul ve vadelerdeki kredi imkanlarıyla ve KGF kredileriyle reel sektörün yanında yer alan TEB, KOBİ’lerin yurt dışına açılmasına yönelik destek vermeyi ve dış ticaret müşterilerine alternatif finansman çözümleri sağlamayı da sürdürdü.

TEB, KOBİ’lere en iyi dijital bankacılık deneyimini sunmak amacıyla hayata geçirdiği CEPTETEB İŞTE’yi yeni geliştirmelerle zenginleştirdi. Bu kapsamda, “Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap”, “Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap” açılması, karekod ile temassız ödeme imkanı, karekod ile ATM’lerden para çekme ve yatırma, Spot Kredi kullanımı ve geri ödeme, sanal kredi kartı oluşturma ve yönetme, şahıs şirketleri için evraksız ve anında Dijital Kredi başvurusu gibi yenilikler CEPTETEB İŞTE mobil uygulamasında kullanıma sunuldu.

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere sağladığı finansal ve finansal olmayan desteklerin yanı sıra yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarının büyüme dönemlerinde onlar için önemli bir paydaş olma vizyonuyla çalışmalarına devam etti. Yedi ilde bulunan TİM-TEB Girişim Evi’nde teknoloji firmalarına yönelik hızlandırma programlarıyla desteklediği girişim sayısını 1700’e yükseltti. Yılın ilk çeyreğinde TİM-TEB Girişim Evleri’nde başlatılan erken ve ileri aşama hızlandırma programlarına 80 girişim kabul edilerek, bu girişimlere danışmanlık ve mentorlük, projelerin tanıtılması, rekabetçi yapıya kavuşmaları, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılar ile network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek verilmeye başlandı.

TEB Kurumsal Bankacılık, ülkemizin artan ihracatına ve gelişen ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için kurumsal müşterilerine uygun koşullarda gerek nakit gerekse gayri nakit kredi imkânları sunarak artan finansman ihtiyaçlarında destek olmayı yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. TEB Kurumsal Bankacılık güçlü olduğu alanlardan hazine (global markets) ve türev ürünlerinde müşterilerine destek verirken, BNP Paribas’ın yurt dışı geniş küresel ağını kullanarak yurt dışı müteahhitlik hizmeti veren müşterileri ve makine yatırımı olan müşterilerine orta vadeli farklı finansman seçenekleri de sundu. Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2022 yılı için gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde TEB, “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.