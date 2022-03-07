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Ana Sayfa Spor 7 Mart 2022 34 Görüntüleme

TEGV Runtalya Maratonu’nda eğitim için koştu

TEGV Runtalya Maratonu’nda eğitim için koştu

Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin”

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl binlerce çocuğu nitelikli eğitimle buluşturan

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin” kampanyası kapsamında 6 Mart Pazar günü yılın en büyük yardımseverlik koşularından biri olan Runtalya Maratonu’nda yerini aldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 27 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki Etkinlik Noktalarında çocukların çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları ve nitelikli eğitim desteği alabilmeleri için etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. TEGV, bu sene 14’üncü kez katıldığı Runtalya Maratonu’nda, sekiz kurum 156 koşucu, gönüllü ve çalışanları ile birlikte adımlarını attı.

6 bin 500 çocuğun bir yıllık eğitim desteğinin karşılanması için başlatılan kampanyanın ilk ayağı olan Runtalya Maratonu’nun kampanyası, 21 Mart Pazartesi akşamı son bulacak. TEGV’in amacı yılın ilk maratonu ile güzel bir başlangıç yapmak ve 1000 çocuğa ulaşmak. Sizler de bağışlarınızla TEGV koşucularının kampanyalarını destekleyebilir, daha çok çocuğa umut dolu bir gelecek sağlamak için eğitim dostu olabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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