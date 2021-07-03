TEGV’in 27. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların çağdaş eğitim imkanlarından yararlanmaları ve nitelikli eğitim takviyesi alabilmeleri için faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 27’nci Olağan Genel Konsey Toplantısı, 21 Haziran’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşti.

İdare Heyeti Lideri Oktay Özinci, açılışta yaptığı konuşmada, “Umut ediyoruz ki sağlıklı günler bir an evvel gelir. Virüs salgının bir an evvel denetim altına alınmasını, okul ve TEGV aktiflik noktalarının yine çocuklarımızla dolup taşmasını heyecanla bekliyoruz. Çocuklarımızı özledik.

Bildiğiniz üzere virüs en büyük darbeyi eğitime vurdu, çocuklar okula gidemediler yalnızca öğretmenlerinden alacakları eğitimden değil, arkadaşlarıyla oynayarak öğrenecekleri toplumsal ortamlarından da uzak kaldılar. Uzmanlar bu durumun tesirlerinin ileride ortaya çıkacağını söylüyor. Her şerde bir hayır vardır. Virüs salgınının tek hoş yanı toplumu teknolojiye yaklaştırması oldu. Esasen teknoloji seyahatine başlamış olan TEGV bunu bir fırsata dönüştürdü. Uzaktan eğitimin birinci başarılı sonuçlarını aldık ve natürel ki geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

Uzaktan eğitime dayanak programlarımız ile daha çok istekli ve çocuğumuza ulaşmaya başladık. Bu süreçte Ulusal Eğitim Bakanımız, Genel Müdürümüz ile görüştü ve uzaktan eğitim programlarımızı izlediklerini ve bu hususta daha ayrıntılı bilgi almak istediklerini söylediler. Bu da sesimizin ve etkinliklerimizin duyulduğunu ve takip edildiğimizi bize gösterdi.” dedi.

Pandemi nedeniyle toplumsal ara kaideleri gözetilerek yapılan genel şura toplantısı, sonlu sayıda mütevelli heyeti üyesinin fiziki olarak, kalan üyelerin ise dijital platform üzerinden katıldığı Olağan Genel Kurul’da, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı 2020 yılını kıymetlendirdi ve Vakfın gelecek periyot gayelerini aktardı. Sunumunu TEGV çocuk ve gönüllülerinin görüşlerini aktardıkları görüntüler, Yeni Dünya tablet kampanyasında yaşadıkları his dolu anları paylaşan okul müdürü görüşleri ile süsleyen Tosyalı’nın keyifli sunumunun akabinde Konsey, bilanço ve gelir tablosunun okunması ile devam etti.

Ulvi Kocailik, Vakfın mütevelli heyetine katılan yeni isim oldu. İdare Şurası Üyeleri ortasında iki yıllık çalışma müddeti dolan 5 bireyden Şirzat Subaşı vazifesine veda ederken, R. Oktay Özinci, Levend Kılıç, Alp Öğücü ve Sami Gülgöz’ün üyeliğinin devam etmesine karar verildi. Begüm Mutuş ise İdare Kurulu’na katılan yeni üye oldu.

Genel Konsey, dilek ve temennilerin akabinde, TEGV çocuklarının seslendirdiği Tebessüm müziğinin kolaj görüntüsü ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı