TEGV’in P.E.N.A. projesiyle çevre ve iklim teması ile ilgili projeler üretilecek

27 yıldır yaptığı çalışmalarla yaklaşık 3 milyon çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Bank of America sponsorluğunda hayata geçirdiği ve Projects for Environment and Nature Action (P.E.N.A.) ismini verdiği proje ile “Geleceğimiz için harekete geç!” diyor ve çevre sorunları konusunda çözümün bir parçası olabilmek için önemli bir adım atıyor. Projenin lansmanı 21 Nisan’da iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu’nun da katıldığı çevrim içi bir buluşma ile gerçekleştirildi.

Ağaçsızlaşma, biyo çeşitliliğin azalması, susuzluk ve daha pek çok çevre felaketi… Dünyanın birçok farklı bölgesinden çevre ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor ve bu haberlerin sayıları her geçen gün artıyor. Dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı iklim krizi ve çevre kirliliğin etkileri nedeniyle son derece yüksek risk altında. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu kapsamda çözüm yolunda bir adım atabilmek için harekete geçti. TEGV gönüllülerinin çevre ve iklim teması ile ilgili projeler üreteceği ve ardından öğrendiklerini çocuklarla paylaşacakları bir proje başlattı.Çevre ve iklim temasıyla ilgili projeler üretilecek.

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV, çocukları bu konularda bilgilendirmek amacıyla çevre ve doğaya dikkat çeken projeler üretmeye devam ediyor. TEGV, 2021 yılı başında Bank of America iş birliği ile başlayan ve yılın sonunda tamamlanan projesi Youth Online Design Academy’nin (Y.O.D.A.) ardından projenin devamı olarak ‘Çevre ve Doğa İçin Projeler/Projects for Environment and Nature Action (P.E.N.A.)’ projeni başlattı. Çocuklar ve gönüllülerin dünyanın sorunlarına çözüm üretmek için yaratıcı fikirlerini projelere dönüştürdüğü Y.O.D.A. projesinin ardından başlatılan P.E.N.A. projesinde de TEGV gönüllüleri, çevre ve iklim temasıyla ilgili projeler üretecek, öğrendiklerini çocuklarla paylaşacaklar. Y.O.D.A. projesi kapsamında 1000’den fazla gence ve 600’den fazla çocuğa problem odaklı düşünme ve proje geliştirme eğitimleri veren TEGV şimdi yeni bir projeye imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çevre konusundaki çalışmalarıyla ilham veren isimlerle buluşulacak

21 Nisan’da lansmanı yapılan P.E.N.A. projesinin ilk konuğu 14 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu oldu. TEGV gönüllülerine iklim aktivisti olma yolculuğunu anlatan Sarrafoğlu, ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. TEGV gönüllüleri ve öğrencilerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sarrafoğlu, iklim aktivisti olmaya nasıl karar verdiğini, dünya da yaşanan belirgin çevre sorunlarının neler olduğunu, diğer ülkelerdeki çevre aktivistleri ile bir araya gelme ve global gösteriler yapma hikayelerini ve eğer çevre için bir şeylerin ucundan tutmak istenirse neler yapılabileceği konularında paylaşımlarda bulundu. Etkinlikte konuşan Sarrafoğlu, fosil yakıt kullanımının dünyada hala bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Bugün karşı karşıya olduğumuz asıl sorun hala toprak altından fosil yakıt çıkarılıyor ve kullanılıyor olmasında ve asıl sorun bireysel çabalarla çözülmeyecek. Bireysel çabamız önemli ama bizim yaptıklarımızı yapmayan ya da yapamayan milyonlar olabilir. Karar vericilerin bu konuda çözümler üretmesi gerekiyor” dedi.

TEGV, proje kapsamında gönüllüleri ve çocukları çevre konusunda ürettiği projelerle ilham veren isimler ile buluşturmaya devam edecek.

