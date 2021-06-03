Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş’de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirket İdare Şurası şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 11. unsuru yeterince Yatırımcı bağlantıları Kısım Yöneticisi ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi olarak misyon yapmakta olan İbrahim Yılmaz’ın 24.05.2021 taraihinde misyonundan ayrılması sebebiyle yerine sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal idare uygulamalarında uyumu sağlamak ve üst seviye icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Hasret Nazlı Aarıkan ‘ın 01.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı Münasebetleri Kısım Yöneticisi ve Kurumsal İdare Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı