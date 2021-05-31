Tekfen’de yatırım planlama süreci

Tekfen Holding A.Ş, yatırım planlama sürecine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”İlgi açıklamalarımızda bağlı iştiraklerimizden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (Toros Tarım) paylarının tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş tarafından Toros Tarım’ın Mersin toprağı üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi için yapılan hazırlık çalışmaları ve hususla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Bir müddettir ön hazırlık çalışmaları devam eden ve kesin yatırım kararı alınmamış olan proje ile ilgili olarak en son 20 Nisan 2021 tarihli açıklamamızda belirtilen, Mersin 2. Yönetim Mahkemesinin ÇED olumlu kararının iptali tarafındaki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz müracaatında bulunulmuş olup, ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu kademede proje çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir.”



Hibya Haber Ajansı