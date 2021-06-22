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Ana Sayfa Ekonomi 22 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Tekfen’in bağlı ortaklığı çerçeve sözleşmesi imzaladı

Tekfen’in bağlı ortaklığı çerçeve sözleşmesi imzaladı

Tekfen Holding A.Ş’nin bağlı paydaşlığı çerçeve kontratı imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Bağlı iştiraklerimizden GATE İnşaat’ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı)  %50 hisse sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan’da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl müddetli bir çerçeve kontratı imzalamıştır. Mukavele müddeti boyunca patron yönetim tarafından verilecek iş buyruklarına nazaran,  devam eden şimdiki iş ölçüleri üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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