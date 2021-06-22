Tekfen’in bağlı ortaklığı çerçeve sözleşmesi imzaladı

Tekfen Holding A.Ş’nin bağlı paydaşlığı çerçeve kontratı imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Bağlı iştiraklerimizden GATE İnşaat’ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 hisse sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan’da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl müddetli bir çerçeve kontratı imzalamıştır. Mukavele müddeti boyunca patron yönetim tarafından verilecek iş buyruklarına nazaran, devam eden şimdiki iş ölçüleri üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.” denildi.



Hibya Haber Ajansı