Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyarette Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Malkara Kahveciler ve Büfeciler Odası ve Madeni Eşya ve Sanayi Odasına ziyarette bulundular.

Ziyaretlerde; Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özer ve CHP Malkara İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Akkaya da yer aldı.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Malkara Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Osman Alcan ve Madeni Eşya ve Sanayi Odası Başkanı Salih Engin ve yönetim kurulu üyelerinden, kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgiler alarak, Malkara Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Malkara Kahveciler ve Büfeciler Odası ve Madeni Eşya ve Sanayi Odası başkanları ile yöneticileri, gerçekleştirdikleri ziyaret için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ‘a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı