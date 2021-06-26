TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Başvuruları Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Milletlerarası Teşebbüs Doruğu, 20-22 Eylül tarihleri ortasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Kadrosu Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen tepe, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe istikamet veren teknoloji önderlerini, çok uluslu şirketleri ve teşebbüs ekosisteminin tüm paydaşlarını bir ortaya getirecek.

Memleketler arası Arenada Teşebbüsleri Tanıtma Fırsatı

Türkiye’nin teknoloji teşebbüsleri için bölgesel bir merkez olma amacına yönelik kıymetli bir tepe olan Take Off Memleketler arası Teşebbüs Tepesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir ortaya getiriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen tepe, 2019 yılında 200 yerli ve yabancı teşebbüse, 100 mentora, 50 kurumsal firmaya ve 1000 ziyaretçiye mesken sahipliği yapmıştı. Yurtdışından ve yurtiçinden müracaatların gerçekleştirildiği teşebbüs doruğunda bu yıl Eğitim Teknolojileri, Sıhhat Teknolojileri, Oyun, Data, Otonom Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzinciri, Finansal Teknolojiler ve Mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki teşebbüsler heyet tarafından pahalandırılacak. Dereceye giren teşebbüsler için birincilik mükafatı 20.000, ikincilik mükafatı 10.000, üçüncülük mükafatı de 5.000 dolar olurken, tepenin müracaatları 30 Haziran’da sona erecek.

Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji teşebbüslerinde yatırımcılar için merkezi bir pozisyonda olması hedeflenen tepede, milletlerarası güçlü teşebbüslere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul mesken sahipliği yapacak. İştirakçilere teknoloji teşebbüslerinde fırsatlar sunan aktiflik tıpkı vakitte iştirakçilere ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı sağlayacak. Memleketler arası konuşmacıların değerli tavsiyelerde bulunacağı tepe varlıklı içeriğiyle girişimcilere dopdolu bir 3 gün yaşatacak. Take Off Memleketler arası Teşebbüs Doruğu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve müracaat için takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği, Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı