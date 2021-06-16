TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Devam Ediyor!

Üniversite öğrencileri tarafından heyecanla ve ilgiyle takip edilen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışları müracaatları devam ediyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen yarış, ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Ulusal Teknoloji Atılımına ve bunun için gereksinim duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak emeliyle gerçekleştiriliyor. 25 Haziran’a kadar müracaatların devam ettiği müsabaka, üniversitelerde tahsil görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor.

Fark Yaratacak Araştırma Projeleri için 9 Farklı Kategori

Kentlerin problemlerinin tahlili ve kent halkının hayat standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, idare vb. bahislerde geliştirilen akıllı tahliller ile erişilebilir, tesirli, verimli ve inançlı ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yer aldığı AKILLI KENTLER ve ULAŞIM,

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük bilgi analitiği, e-öğrenme teknolojileri, taşınabilir uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, objelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zekâ, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. mevzulardaki projeler için BİLGİ ve İRTİBAT TEKNOLOJİLERİ ,

Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim gereçlerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yarışacağı EĞİTİM ,

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde mahzur teşkil eden etraf sorunlarının tahliline yönelik projeler ile güç verimliliği, alternatif güç kaynakları, depolama teknolojileri vb. mevzu başlıklarındaki GÜÇ ve ETRAF ,

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; kâfi ve inançlı besin üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; besin israfı ve kayıplarının azaltılmasını; besinlerin işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler için BESİN ve TARIM,

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve denetim sistemleri, ileri materyal teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni jenerasyon motor teknolojileri vb. mevzu başlıklarındaki projelerin değerlendirildiği MAKİNE İMALATI ve OTOMOTİV,

Tıbbi teşhis, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir eser, metot ve aygıtların geliştirilmesini ve sıhhat sisteminin sıkıntılarına tahliller üreterek mevcut şartları güzelleştirmeyi hedefleyen projeler için SIHHAT,

Ulusal güvenlik gereksinimini karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay dalında teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, bilgi sürece, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeler için SAVUNMA, UZAY ve HAVACILIK,

TOPLUMSAL YENİLİKÇİLİK ve GİRİŞİMCİLİK kategorileri Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışları ortasında yer alıyor. Toplumsal problemlere tahlil getirmeye yönelik yenilikçi fikirler; kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte teşebbüs fikirleri ile insan hakları, göç, afet idaresi, yoksulluk vb. hususlarda toplumsal değişim yaratmayı amaçlayan projelerin değerlendirildiğikategorileri Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışları ortasında yer alıyor. Yarışa, müracaat sırasında Türkiye’de ve KKTC’de tahsil gören ön lisans yahut lisans öğrencileri katılabiliyor. Ferdi olarak yahut en fazla üç öğrenciden oluşan gruplar halinde iştirakin olabildiği müsabakaya müracaatlar e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılıyor. Son müracaat tarihi ise 25 Haziran 2021.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği, Türkiye Teknoloji Grubu Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı