Pınar Bent 2022 sezon defilesini 31 Mart’ta yapıyor

Pınar Bent 2022 sezon defilesini 31 Mart’ta yapıyor

 Pınar Bent kendi hazırladığı gelinliklerinin tasarımcısı olarak Gelin Damat Dergisi'nin 2022 koleksiyonu
Ana Sayfa Teknoloji 16 Mart 2022 22 Görüntüleme

TEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı

TEKNOFEST Yarışmalarına Yurt Dışından Başvuru Süresi 31 Mart’a Uzatıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları her yıl olduğu gibi bu yılda gençlerden büyük ilgi görüyor. Ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gösterilen yarışmalar için yurt dışı başvuru süresi de uzatıldı. Belirlenen 16 farklı yarışma için uzatılan başvuru süresi 31 Mart tarihinde sona erecek. Yarışmalara yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Ülke Sınırlarını Aşan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Dünya Gençlerini Buluşturmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler ile yurt dışından yarışmalara katılan gençler TEKNOFEST çatısı altında bir araya geliyorlar. Bu yıl yarışmalara katılımın yine katlandığı TEKNOFEST’te yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.

Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Gençler teknoloji yarışmaları için detaylı bilgilere yine teknofest.org web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. Başvurular https://teknofest.org/tr/competitions/web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Yurt Dışından Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart’a Uzatılan Yarışmalar

  • Roket Yarışması
  • İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
  • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
  • Uçan Araba Yarışması
  • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
  • Eğitim Teknolojileri Yarışması
  • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
  • Akıllı Ulaşım Yarışması
  • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
  • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
  • Tarım Teknolojileri Yarışması
  • Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
  • Turizm Teknolojileri Yarışması
  • World Drone Cup
  • Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
  • Robotik Yarışmalar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da, Çarşamba Havalimanında yine Dünya gençlerini bir araya getirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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