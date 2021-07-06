TEKNOFEST’te Dijital Bir Yolculuk Deneyimi “Travel Datathon Yarışması” ile Mümkün

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği kapsamında Türk Hava Yolları yürütücülüğünde düzenlenen Travel Datathon Müsabakasında uçak seyahatlerinde yaşanan zorluklara yönelik daha verimli tahliller üretecek yarışmacılar dijital bir seyahat tecrübesi yaşayacak. Türk Hava Yolları yazılım geliştirme programı kapsamında lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışta Datathon iştirakçilerine çözülmesi istenen hadiseler ve bilgi setleri sağlanacak. Seyahatin farklı basamaklarında aşılması gereken zorluklara yönelik geliştirilecek tahlillerle daha güzel, daha verimli, daha gerilimsiz, daha memnun ve daha dijital bir seyahat tecrübesi yaşatmak hedeflenirken; yarışmacılar yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük data olmak üzere yükselen teknolojileri kullanacak. Müsabakaya 5 Temmuz’a kadar müracaat yapılabilecek.

Bilgi Odaklı Keşifler Yapan Data Bilimciler Datathon Maratonunda!

Başlangıç ve geliştirme evrelerinin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği yarış, 19 Temmuz-20 Eylül tarihleri ortasında devam edecek. Türk Hava Yolları tarafından daha evvel belirlenen kriterlere nazaran seçilen en uygun ekiplerin sunumlarını heyete sunma hakkı kazanacağı yarışta finale kalan gruplar TEKNOFEST kapsamında 25 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda final sunumlarını fizikî iştirakle gerçekleştirecek. Kesime taraf veren data bilimcilerin yarışacağı maratonda, heyet tarafından belirlenen en uygun üç ekibin her üyesine mükafatlar verilecek. Birinci kadronun Business Class Yurt Dışı Uçak Bileti, ikinci kadronun Bussiness Class Avrupa Uçak Bileti ve üçüncü grubun Economy Class Avrupa Uçak Bileti kazanacağı müsabakada dereceye girenler mükafatlarını 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar. Datathon’a iştirak için en az 2 en fazla 5 kişilikkadrolar halinde 5 Temmuz’a kadar teknofest.org web sitesinden başvurabilirsiniz.

TEKNOFEST ile Hayalden Gerçeğe

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Müsabakalarına katılan gençlere hem şahsî hem de mesleksel marifetlerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor. Müsabakalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik seyahatlere katılma ve alanında uzman şahıslarla tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için gereç takviyesinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama dayanağı de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkânı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor. Gençlerin ulusal teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine takviye olmak için bu yıl ön eleme evresini geçen gruplara toplamda 7 Milyon TL’nin üzerinde materyal dayanağı sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan ekipler ise 5 Milyon TL’nin üzerinde mükafatın sahibi olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı