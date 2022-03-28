“Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi” ile 50 kadın robotik süreç otomasyonu eğitimi alıyor

Teknolojide Kadın Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi” Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in açılış konuşması ile başlayan zirveye katılım yoğun oldu.

TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ, kadınların ve kız çocuklarının STEM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Math-Matematik) alanlarına ve teknoloji sektörüne olan mesafesi, motivasyon kaybı ve teknolojide kadın üretici eksikliğinin önüne geçmek üzere 2019 yılında hayata geçirildi. Eğitim, sürdürülebilirlik ve araştırma ölçümleme hedefleri doğrultusunda projelerini sürdüren dernek bu hedefler doğrultusunda Teknoloji Odağında Lider Zirvesi’ne imza attı.

Zirve destekleri ile 50 kadının robotik süreç otomasyonu eğitiminin almasının sağlandığı Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi’nde teknolojinin birbirinden değerli isimleri bir araya geldi. Dört ayrı panel şeklinde düzenlenen Zirve’de, gün boyunca farklı alanlarda çalışmalar yürüten üst düzey yöneticiler belirlenen konu başlıkları ile bilgi birikimlerini paylaştı.

Teknoloji odağında iş dünyası konuşuldu

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in açılış konuşması ile başlayan zirve, META Türkiye Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ile Akbank İnsan ve Kültür GMY Pınar Anapa’nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi’ne katılan panelistler arasında; Vakko Grup Ceo’su Jaklin Güner, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi Çağanur Atay Uçtu’nun yanı sıra Ford Otosan Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Lideri Hayriye Karadeniz, KAGİDER Yönetim Kurul Başkanı Emine Erdem, YKKD Başkan Yardımcısı Arzu Arsalan Kesimer de yer aldı.

İş dünyasında sürdürülebilirlik, eşitlik, sektörler bazında cinsiyet bariyerleri, gelişen teknoloji trendleri ve bunların iş dünyasına yansıması, Sivil Toplum Kuruluşlarının yol haritaları gibi konu başlıkları altında konuşma yapan panelistler, yüksek bir katılım oranıyla dinlendi.

“Teknolojide Kadın Derneği tarafından sağlanan eğitimlerin yüzde 80’lik kotası kadınlara veriliyor”

Teknolojide iş gücü çeşitliliği sağlamayı ve bu alanda kadın istihdamında etkin bir rol oynamayı amaç edinen Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, dernek tarafından sağlanan eğitimlerin yüzde 80’lik diliminin kadınlara yönelik olduğunu belirtti. Teknoloji alanında kadınların desteklenmesine öncelik tanıyacak kurumlara yönelik teşvik çalışmasının da 2022 yılı içerisinde aktif olacağını belirten Zehra Öney, bu yıl ilki gerçekleştirilen Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi ile İlgili sözlerine şöyle devam etti; “2019 yılında biz bir ışık yaktık ve teknolojide kadın dedik. Bu ışık güçlenerek her yeri aydınlattı. Bugün geldiğimiz noktada artık teknolojide kadın başlı başına dikeyde bir konu oldu ve şu anda bütün kurumlar, bütün STK’lar için çok önemli bir hal aldı. Bundan çok mutluyuz çok gururluyuz.”

Bu yıl ilk kez düzenlenen Teknoloji Odağında Liderler Zirvesi’nin gelecek senelerde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı