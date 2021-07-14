Teknoloji, oyun ve espor ekosisteminin kalbi Monster #WASD’ta atacak

Geçtiğimiz haftalarda yeni kuşak işlemcilerle ve grafik kartlarıyla bir üst düzeye taşınmış yeni eserlerini kullanıcılarıyla buluşturan Monster Notebook, artık de yılın en büyük online aktifliği olacak Monster #WASD’ı duyurdu. 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak aktiflik Türkiye’de bir birinci olacak.

Oyundaki kazanma eforunun, kıran kırana geçen gayretlerin klavye üzerindeki adresi olan #WASD; bu yıldan itibaren Monster Notebook’un oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği tahlilleri ve geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacağı klâsik buluşmaların adresi olacak.

Monster Notebook’un web sitesi, YouTube kanalı ve Twitch kanalı üzerinden canlı yayımlanacak aktiflikte sırasıyla Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, Kojima Productions Pazarlama Lideri Jay Boor, Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz, Monster Notebook CGO’su Cem Çerçioğlu, Intel Türkiye Perakende Satış Yöneticisi Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Eser Yöneticisi Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete “EastergamersTV” Özbey, Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Yöneticisi Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Yöneticisi Stephen Broadwell, Monster Notebook CSO’su Alım Semiz, Ahmet “Jahrein” Sonuç ve daha bir çok konuşmacı yer alacak.

Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, “Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına nazaran ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde birinci akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Bu başarımızı milletlerarası pazara da taşıyoruz ve Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza en güzel tecrübesi sunmak için geliştirdiğimiz, dalda daha evvel örneği görülmemiş hizmetlerimizle; en düzgün donanım konfigürasyonları ve en erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımıza sunduğumuz yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarımız ve oyuncu ekipmanlarımızla Türkiye’de oyun dünyasına istikamet veriyoruz.

Tecrübeye ve yeniliğe odaklanan çalışmalarımıza sürat kesmeden devam ediyoruz. Haziran ayı içinde, uzun müddettir heyecanla beklenen yeni eserlerimizin satışa çıkmasıyla ve akabinde altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded’ın başlamasıyla birlikte 2021’in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki periyotta hem Türkiye’de hem de memleketler arası arenada yepisyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıyeten oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine dayanak sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her vakit kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yeniden kullanıcılarımızla direkt paylaşacağız. Şu ana kadar Türkiye’de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar itinayla hazırlanmış bu türlü bir aktiflik şimdi yapılmadı. Her vakit birincileri ve yenilikleri hayata geçirerek bölümüne istikamet vermiş bir marka olarak, Monster #WASD’ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız” dedi.

Hibya Haber Ajansı