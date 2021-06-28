Teknolojide e- atık dönüşümü

Teknolojinin tüm dünyayı tesiri altına aldığı günümüz dünyasında, birçok elektronik aygıt, birkaç yıl kullanımdan sonra “atık” haline geliyor. İstenmeyen, çalışmayan yahut kullanılmayan bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, cep telefonları, PDA’lar, VCR’ler, CD çalarlar, faks makineleri, yazıcılar ve gibisi bu elektronik atık yahut e-atıklar ise, tabiata karışarak çevreyi kirletiyor.

İncehesap.com olarak, elektronik atık (e-atık) konusunda proaktif teşebbüslerde bulunduklarını belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen; tüketicilerine yeni eserlerini ulaştırırken, elektronik atıkları kullanıcılardan alma ve bu sayede, elektronik atık konusunda fark yaratacak bir uygulamayı gerçekleştirme planlarından bahsetti.

Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık teknoloji atığı 7.3 kilogram düzeyini geçmiş durumda. Bu bahisle alakalı olarak ise, dünya genelinde teknoloji geri dönüşümüne giren firmaların sayısı da her geçen gün artıyor.

2019 yılında yapılan bir araştırma, 53,6 milyon ton e-atık üretildiğini gösteriyor. Son 5 yıl içerisinde 21 artan bu oranın, önümüzdeki 16 yıl içinde ikiye katlanacağı kestirim ediliyor. Kişi başına düşen yıllık atık ölçüsü 7,3 kilogram düzeyindeyken, 2019 yılında ortaya çıkan e-atıkların 17,4’ü geri dönüşüme uğradı. Bu durum, 57 milyar dolar bedelindeki altın, gümüş, bakır, platin ve başka yüksek kıymetli, geri kazanılabilir materyallerin işlenmediği ve tabiata karıştığı, çevreyi kirlettiği manasına geliyor.

Küçük ekipmanlar e-atıkların başında geliyor

2019 yılındaki e-atıkların varsayımı dağılımı ise; telefon, mikrodalga fırın, elektrikli tıraş makinesi üzere küçük ekipmanlar 17,4 Mt, beyaz eşya, elektrikli ocaklar ile büyük ekipmanlar 13,1 Mt, soğutucular ve ısıtıcılar 10.8 Mt, ekran ve monitörler 6.7 Mt, lambalar 4.7 Mt, küçük BT ve telekomünikasyon ekipmanları 0,9 Mt olarak hesaplanıyor.

E-atık geri dönüşümü ile 1,273 kiloton elektronik eser son tüketiciye sunuldu

2019 yılında; Türkiye’de 847 kiloton e-atık üretildi. 125 ton, toplam e-atığın 18’i ise geri dönüşüme katıldı; ki, bu oran dünya ortalamasıyla tıpkı seyrediyor. 1,273 kiloton elektronik eser, son tüketiciye sunuldu. Kişi başına düşen yıllık atık ölçüsü ise, dünya ortalamasından 40 fazla, 10,2 kilogram olarak hesaplandı. Kişi başına piyasaya sürülen elektronik eser ölçüsü, 15,3 kilogram oldu.

“2021 yılı Mart ayında 3,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık”

E-atık konusunda proaktif teşebbüslerde bulunan, tüketici elektroniği eserleri kategorisinde Türkiye’nin başkan e-ticaret platformlarından İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, kelamlarına şunları ekliyor: “Ofisimizde ve depomuzda, tüm geri dönüşüm kurallarına sıkı bir biçimde uyuyoruz. Tüm ofislerimizde, atıl duruma gelmiş yahut tamiri mümkün olmayan tüm elektronik eserleri, nizamlı olarak mutabakatlı olduğumuz geri dönüşüm firmasına gönderiyoruz. Bu biçimde; 2020 yılı Şubat ayında 1,8 ton, 2021 yılı Mart ayında 3,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. Ofiste kullandığımız elektronik aygıtlarda kullandığımız pillerin ömrü dolduğunda bunları bir yerde topluyor ve nizamlı olarak Taşınabilir Pil ve Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) yetkililerine ulaştırıyoruz.”

İncehesap.com’dan, e-atıkta geleceğe yatırım

Geri dönüştürülen her 1 milyon cep telefonundan; 16 ton bakır, 350 kilogram gümüş, 34 kilogram altın ve 15 kilogram paladyum geri kazanabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Erzen, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 2019 yılında başta Büyükşehir Belediyeleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, liman, OSB ve eğitim kurumları olmak üzere, muhakkak şartları sağlayan bina, yerleşke ve tertiplerde, sıfır atık yönetmeliği uygulanmasının zarurî tutulduğu “Sıfır Atık Yönetmeliği Bildirisi” yayınladığını da belirtti. Erzen, İncehesap.com olarak satışı mümkün olmayan, lakin çalışır durumda olan elektronik eserleri, yardıma gereksinimi olan köy okulları ve derneklere fiyatsız olarak ulaştıracakları bir projenin planlamasına başladıklarını da kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı