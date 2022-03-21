Girişimcilerle Down Sendromlu Gençler Teknopark İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye’nin en büyük girişim, mühendis ve Ar-ge firmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul 21 Mart Down sendromu farkındalık gününde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Teknopark İstanbul’un Özel Misafirleri

Teknopark İstanbul’un özel ziyaretçilerini, Genel Müdür Bilal Topçu karşıladı. Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’u gezen gençlere, girişimcilerin ürettiği Hygo ve MoCo Car robotları ile eşlik ettik. Nanosilver girişimcisinin Hijyen robotu Hygo ile tanışan Down sendromlu gençlere, robotun hijyenik işlevi anlatıldı. Gençlerin alandaki gezisi Trexo girişimimizin harekete kontrol aracı MoCo Car robot kamera tarafından da görüntülendi. Teknopark İstanbul’da gençleri konuk eden Topçu ’’Sosyal sorumluluk duygusuyla, Down sendromlu bireyleri anlamak, onların hayatlarını kolaylaştırarak bu gençlerin iş ve sosyal yaşamda rol alması için yardımcı olacağız’ diye konuştu. Özel misafirlerini girişimcilerle aynı çatı altında bir araya getiren Teknopark İstanbul, anlamlı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Down Sendromlu Gençler Kaptan Köşküne Çıktı

Üsküdar belediyesinin yürüttüğü sosyal proje olan ‘Tebessüm Kahvesi’nin özel çalışanları, Bilal Topçu ve Teknopark İstanbul’daki girişimcilere bir gösteri de sundular. Şarkı söyleyip, Çanakkale Savaşındaki şehitlerimiz için dua eden gençler, Teknopark İstanbul ekiplerince alkışlandılar.Teknopark İstanbul’un sanal gerçeklik uygulamalarını VR gözlükle deneyimleyen gençler, Ar-ge alanında gemi simülasyonuyla kaptan köşküne geçip gemi kaptanı oldular. Tebessüm Kahve çalışanı Emre ‘İlk defa okyanus gördüm. Kaptan olarak dümene geçtim çok mutluyum’ diyerek gemi similasyonundaki göstergeleri ilgiliye inceledi.

Dört yüz yirmi altı farklı şirkete ev sahipliği yapan, 7 bin 800’ün üstünde çalışan Ar-Ge mühendisini bünyesinde bulunduran Teknopark İstanbul gerçekleştirdiği büyük projelerin yanı sıra sosyal projelere de desteğini arttırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı