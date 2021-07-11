Teknosa bir haftada iki mağaza birden açtı

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptı. Teknosa, Sakarya ve Kahramanmaraş’ta açtığı mağazalarla birlikte, 68 vilayette 189 mağaza ve Carrefoursa içinde oluşturduğu 18 teknoloji köşesiyle toplam 207 lokasyonda teknoloji severlerle buluşuyor.

Pandemi sürecinde çoklu kanal/omnichannel iş modeliyle Türkiye’yi kesintisiz bir biçimde teknolojiyle buluşturmaya devam eden Teknosa, mağaza yatırımlarında sürat kesmiyor.

E-ticaretin büyük sıçrama yaptığı perakende dalında satış, tecrübe, satış sonrası hizmetler ve lojistik açıdan ehemmiyetini koruyan mağazalarda dijitalleşmeye yük veren Teknosa, Sakarya Cadde 54 AVM ile Kahramanmaraş Piazza AVM’de açtığı yeni mağazalarını teknoloji severlerin beğenisine sundu. Teknosa, açılışını yaptığı mağazalarla birlikte her iki vilayette de mağaza sayısını ikiye çıkardı.

Sakarya Cadde 54 AVM’de Extra formatıyla açılan ve 1000 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan Teknosa mağazasında, beyaz eşyadan küçük konut aletlerine, bilgisayardan akıllı telefonlara çok geniş yelpazedeki eserler tüketicilerin hizmetine sunuluyor. 500 metrekare satış alanına sahip, standart formatlı Kahramanmaraş Piazza AVM’deki mağazada ise beyaz eşya hariç tüm eserler tüketicilerle buluşuyor.

Teknoloji alışverişinde en kapsamlı müşteri tecrübesine odaklanan Teknosa, önümüzdeki periyotta de mağaza yatırımlarını sürdürerek, müşteri tecrübesini güçlendiren dijital atılımları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı