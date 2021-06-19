Teknosa ‘En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi’ Ödülünü Kazandı

Yeni Kuşağın Teknosa’sı kapsamlı dönüşüm programıyla dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda öncü adımlar atan Teknosa, Awards International’ın düzenlediği Turkey CX Awards-Türkiye Müşteri Tecrübesi Ödülleri’nde “En Yeterli Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Awards International’ın Türkiye’de birinci sefer düzenlediği ve markaların müşteri odaklılık maksadıyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların değerlendirildiği Türkiye Müşteri Tecrübesi Ödülleri’nde Altın Ödül’ün sahibi oldu. “En Âlâ Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa, Türkiye’de bir birinci olan ve sanal ortamda mağaza tecrübesi sunan ‘Video-chat’, tüketicilere online kanal üzerinden anlık dayanak sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri ve dalda bir birinci olan ‘Araçta Teslimat’ (Click & Drive) üzere öncü uygulamaları ile mükafata layık görüldü. Teknosa, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı tertipte “E-ticaret Müşteri Deneyimi” kategorisinde ise finale kaldı.

Milletlerarası müsabakaya da katılacak

“En Yeterli Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde Altın Ödül kazanan Teknosa, kasım ayında gerçekleştirilecek milletlerarası müsabakaya da finalist olarak katılacak. Teknosa, 2018 yılından itibaren dijitalleşme ile çoklu kanal modeline yönelik atılımları ve 2019 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü ‘Yeni Kuşağın Teknosa’sı dönüşüm programıyla müşteri odaklı yatırımlarına önümüzdeki periyotta de devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı