Teknosa, müşteri memnuniyetinde A.C.E Awards’ın sahibi oldu

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards’ta teknoloji mağaza zinciri kategorisinde Elmas mükafata layık görülerek “Sektörde Tüketicisine Eksiksiz Müşteri Tecrübesi Yaşatan Marka” seçildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu yıl 6’ncısı yapılan Şikayetvar A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) kapsamında ödül kazandı. 48 kategoride müşteri tecrübesini en güzel yaşatan markaların ödüllendirildiği merasimde, teknoloji mağaza zinciri kategorisindeki Elmas mükafatı Teknosa kucakladı. Teknosa, şikayet dataları, pazar hisseleri ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Tecrübe Endeksi’nin sonuçlarına nazaran, “Sektörde Tüketicisine Eksiksiz Müşteri Tecrübesi Yaşatan Marka” seçildi.

Müşterilerine kesintisiz bir biçimde çoklu kanal tecrübesi sunmak için yatırımlarını aralıksız sürdüren Teknosa’nın mükafatını, şirket ismine Müşteri Hizmetleri grubu yöneticileri aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı