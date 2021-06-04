Teknosa’dan ayrıcalıklarla dolu yeni sadakat programı TeknoClub

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub’ı müşterilerinin hizmetine sundu. TeknoClub’a üye olanlar sürpriz ikramlar ve özel ayrıcalıkların yanı sıra harcadıkça daha çok indirim kazanacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, “Herkes için Teknoloji” misyonuyla değişen müşteri gereksinimlerine yönelik öncü adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak yeni sadakat programı TeknoClub’ı hayata geçiren Şirket, üyelerine ayrıcalıklarla dolu yeni bir dünyanın kapısını açıyor. Müşteriler, alışveriş düzeyine nazaran TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olarak, TeknoClub avantajlarından yararlanabilecek. TeknoClub’a üye olanlar avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3’üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra fiyatsız kargo, davet merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz ikramlar ve ayrıcalıklara sahip olacak.

TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan faydalanabilecek. Ayrıyeten lansmana özel 1-16 Haziran tarihlerinde TeknoClub’a üye olan herkes 2500 TL ve üzeri birinci alışverişlerinde 100 TL indirim kazanacak. TeknoClub üyeliğiyle kazanılan tüm indirimler, Teknosa mağazalarında, teknosa.com’da ve taşınabilir uygulamada yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. TeknoClub’a, Teknosa’nın web sitesi, mağazaları, taşınabilir uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olmak mümkün.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı