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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 4 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Teksan, İSO 500’de 79 basamak birden yükselerek 394. sıraya yerleşti

Teksan, İSO 500’de 79 basamak birden yükselerek 394. sıraya yerleşti

İstanbul Sanayi Odası, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Pandemiye karşın üretimini kesintisiz sürdüren Teksan, 79 basamaklık bir sıçramayla listede 394. sıraya yerleşti. Şirket, 2020 yılında üretimden satışlarını 2019 yılına nazaran yüzde 40’ın üzerinde artırmayı başardı.

Ar-Ge, yüksek teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla güç dalında öncü bir rol oynayan Teksan Jeneratör, İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda 394. sıraya yükseldi. Pandeminin kuvvetli şartlarına karşın 2020 yılında net üretimden satışlarını 2019 yılına nazaran yüzde 40’ın üzerinde artıran Teksan, bu başarısı ile İSO 500 Listesi’nde 79 basamaklık bir sıçrama gerçekleştirdi. Birebir devirde Teksan’ın net satışları da 2019’a kıyasla yüzde 36 artarak 1 milyar TL’nin üzerine ulaştı.

Teksan Pazarlamadan Sorumlu İdare Şurası Üyesi Ebru Cet Tuncer, ülke iktisadına katkı sağlamak ve istihdamı artırmak emeliyle faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları ortasındaki istikrarlı yükselişlerinin devam ettiğini söyleyen Tuncer, “İstanbul Sanayi Odası’nın son olarak açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2020 sonuçlarına nazaran, net üretimden satış sayılarımızla 2019 yılına nazaran listede 79 sıra birden yükselerek 394. sırada yer almayı başardık. Dünya ve Türkiye iktisadının Covid-19 nedeniyle kuvvetli bir imtihandan geçtiği bir periyotta, çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle bu başarıyı göstermek ve ülkemiz sanayine yaptığımız katkıyı artırmak bizim için gurur verici. Gerek iç pazar gerekse ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 100 müşteri memnuniyeti gayesinde ağır çalışmalar yürütüyoruz. Bunun karşılığını da en hoş formda alıyoruz. Önümüzdeki periyotlarda gerek bölümümüze gerek ülke iktisadına katkılarımızı daha da artırmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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