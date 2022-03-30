TEKSMER döngüsel ekonomi tabanlı, Tübitak destekli Ar-Ge projelerinin çıktılarını paylaştı

TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergiledi

Teknik tekstilde yeni bir dönem başlıyor: Geri dönüştürülebilir lifler

Tekstilin katma değeri TEKSMER ile artıyor

TEKSMER, Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet. Tekstile Değer Kat” temalı lansmanında, 2014 yılı kuruluş tarihinden bu yana geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir liflerin tanıtımını yaptı.

Tanıtım konuşmaların ardından Fuaye alanında koruyucu tekstillerden, sağlık alanına, otomotivden, ev ürünlerine kadar uzanan birçok alanı kapsayan döngüsel ekonomi tabanlı, TÜBİTAK destekli birçok Ar-Ge projesinin çıktıları sektör ile paylaşıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, “TEKSMER- Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi; Tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünü arttırmak, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi iş birliği ile araştırma projelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 2014 yılında İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortaklığında kuruldu.” dedi.

Ege Bölgesi katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin merkezi oluyor

İşbırakmaz, “Projenin tamamlanması ile TEKSMER, Ege İhracatçı Birliklerimizin bünyesindeki Tekstil ve Konfeksiyon Birliklerinin ortaklığında 2017 tarihinde TEKSMER Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. adı altında tüzel kişiliğine kavuştu. Bu tarihten itibaren, çok sayıda teknik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilirken aynı zamanda sektörün ihtiyacına cevap verebilecek veya yol gösterecek çok önemli teknik raporlar hazırlanarak sektörümüze sunuldu. TEKSMER’de oluşan know-how, akademinin katkıları ve tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ilgi ve desteği ile daha güçlü projeler oluşacağına bu sayede katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin artık ülkemizde ve özellikle bölgemizde daha fazla üretileceğine inanıyorum.” diye konuştu.

TEKSMER’i katma değer yaratmak için kurduk

TEKSMER Eski Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “Elimizdeki en önemli malzeme; polyester sentetik elyaflar. Bunun yanında daha tanımadığımız bir çok polimer var. Bu polimerlerin matematiğini tam olarak bilmiyoruz. Henüz bilmediğimiz polyesterin ve diğer polimerlerin bir çok fonksiyonel özelliği var. Araştırma geliştirme çalışmaları çok önemli. İki dolarlık polyester iplikten katma değerli ürün yaratmak mümkün. Biz TEKSMER’i katma değer yaratmak için kurduk. Bugün konvansiyonel firmaların teknik tekstil firmasına dönüşmesi çok kolay. Ama önemli olan Ar-Ge desteği. Elyafa life sahip olmak demek gerçek katma değere sahip olmak demek.” dedi.

TEKSMER sektör için büyük bir fırsat

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TEKSMER Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan, “Tekstil sektörümüzün global rekabet ortamında varlığını koruyabilmesi için yarattığı katma değerden dolayı “teknik ve fonksiyonel tekstiller” alanı tekstil endüstrisi için bir çıkış noktası ve gelişmeye son derece açık bir alan olarak göze çarpmaktadır. Tekstil ve Hazır giyim Birliklerimizin ortaklığıyla kurulan TEKSMER de zaten sektörümüzün bu hedefe yönelmesi için kuruldu. Teknik tekstiller alanında, özellikle fonksiyonel lifler geliştirme konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten TEKSMER’i, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve pazarda rekabetimizi arttırmak için bir fırsat olarak görmeliyiz.” dedi.

AR-GE faaliyetleri TEKSMER ile gelişiyor

Göksan, teknik tekstilleri test edecek kapasitede, akredite laboratuvar alt yapısına sahip, laboratuvar tipte bikomponent lif çekim sisteminin bulunduğu TEKSMER Merkezi’nin, Ar-Ge faaliyetlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağladığını sözlerine ekledi.

“TEKSMER, lif aşamasından başlayarak sunduğu yenilikçi çözümler ile fonksiyonel, sürdürülebilir ürünler geliştirme, ürün gamını çeşitlendirme anlamında bize ciddi katkılar sağlıyor. Lansman alanında gördüğünüz; Koruyucu tekstillerden, sağlık alanına, otomotivden, ev ürünlerine kadar uzanan birçok alanı kapsayan döngüsel ekonomi tabanlı, Tübitak destekli birçok Ar-Ge projesi üzerindeki çalışmaları devam ediyor. TEKSMER’in geliştirdiği ve üzerinde çalışmaya devam ettiği projeler sanayimizden de destek alarak daha ileri seviyelere ulaşır ve ihracatımıza sağladığı katma değer ile Bölgemiz ve ülkemiz ihracatına daha büyük katkılar sağlar.”

Türkiye dünyada en büyük 8’inci teknik tekstil ihracatçısı

TEKSMER-Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Dr. Devrim Göktaş Başer ise son 10 yılın üretim verilerine göre 2010 yılında 96 milyar dolar olan dünya teknik tekstil ihracatının 2020 yılında yüzde 6,1 artarak 113,5 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini açıkladı.

“İhracat alt ürün gruplarına baktığımızda yüzde 21 pay ile teknik tekstil materyalinden hazır giyim, yüzde 16,7 pay ile dokunmamış mensucat, yüzde 10,1 pay ile cam lifini görmekteyiz. Çin yüzde 32,8 pay ile birinci, Almanya yüzde 7,5 pay ile ikinci, ABD yüzde 6,6 pay ile üçüncü. Türkiye ise yüzde 2,4 pay ile en büyük 8’inci teknik tekstil ihracatçısıdır. Dünya Teknik Tekstil İhracatında Türkiye’nin Payı ise yüzde 1,6’dan yüzde 2,4’e yükselmiştir. 2020 yılında 2,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 19’uncu sıradan 8’inci sıraya yükselmiştir.”

Türkiye’nin Ar-Ge harcaması AB ortalamasının altında

İhracat devi ülkelerin Ar-Ge çalışmalarına 1980’den önce başladıkları ve özellikle Türkiye’nin bu ülkelerden oldukça geç başladığının altını çizen Başer sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya ülkelerinin AR-Ge için ayırdıkları bütçelerinin ihracat seviyelerini belirlediğini burada net olarak görebiliyoruz. Almanya yüzde 3.2’lik pay, ABD yüzde 3.1’lik pay, Çin yüzde 2.2’lik pay, İngiltere yüzde 1.8’lik, Türkiye yüzde 1.1’lik pay ayırmakta. Teknik tekstil üretimi büyük oranda Ar-Ge gerektiren, sermayesi yüksek bir sektördür. TÜİK verilerine göre Türkiye gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması hala AB ortalaması altında olan yüzde 1,1 seviyesindedir. Ar-Ge harcamaları için ayrılan kaynağın payı yüzde 2’den fazla olan ülkeler, gelişmiş ülke kategorisinde yer almaktadır. Bu sonuç, Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olduğunu göstermektedir.”

Teknik tekstilde dünya hızını yakalamak istiyorsak Ar-Ge projeleri üretmeliyiz

Devrim Göktaş Başer, “Her yeni geliştirilen proje; tekstil firmalarının Ar-Ge faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacak, Ar-Ge faaliyetleriyle katma değeri yüksek ürünler üretilerek dışa bağımlılığın önüne geçilecek ve böylece uluslararası platformlarda rekabet etme gücü ve refah seviyesi artacaktır. Ar-Ge projeleri üreterek, konvansiyonel tekstil üretiminin yanında teknik tekstile alan açarak, dünyada teknik tekstil alanında yaşanan ilerlemeleri yakından takip edip reaksiyon alarak, katma değeri ürünleri ticarileştirip pazarda yer alarak teknik tekstilde dünya hızını yakalamak mümkün. Teknik tekstil ihracatının düşük olmasının ana nedeni olarak bunu söyleyebiliriz. Amacımız Türkiye’nin bu yüzdelik oranını daha yüksek rakamlara ulaştırmak. Firmalarımıza bu konuda her türlü desteği sunuyoruz.” dedi.

Hollanda, Belçika, İtalya ve Tayvan ile irtibat halindeyiz

TEKSMER-Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzmanı Simla Şahin, TEKSMER’in geliştirdiği projelerle ilgili bilgi aktararak, “Tekstilden istenenler artık fonksiyonellik, geridönüşüm, sürdürülebilirlik. Döngüsel ekonomiye doğru bir dönüşüm var. Doğa dostu-biyolojik yeni nesil polimerler kullanılıyor. Biz 10 farklı sürdürülebilir proje/lif geliştirdik. Firmalarımızla yeni projeler geliştirebileceğimiz gibi mevcut projeleri de yeniden şekillendirebiliriz. Hollanda, Belçika, İtalya ve Tayvan’da lif geliştiren yerlerle irtibat halindeyiz.”

Lansmanda sergilenen ürünler; Güç tutuşur özellikli geri dönüştürülebilir lifler, sıcaklık artışıyla renk değiştiren termokromik lifler, kızılötesi ışınım özellikli lifler, hafif hava geçirgen özellikli hızlı nem transferi sağlayan geri dönüştürülebilir hollow lifler, koronavirüsü 2 saat içerisinde yüzde 94,38 yok eden anti viral ve anti bakteriyel lifler, hafif hava geçirgen özellikli hızlı ne transferi sağlayan geri dönüştürülebilir trilobal lifler, anti bakteriyel ve negatif iyon salınımlı kan dolaşımını artırıcı geri dönüştürülebilir lifler, geri dönüşüm hammaddeli lifler, lüminesans ışı emen ve parlayan lifler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı