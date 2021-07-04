Tekstil Mühendisliğini tercih eden 2 kere kazanıyor

İstanbul Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde, ülkemizdeki Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Dokumacılık Sanayii Patronları Sendikası (TTSİS) iş birliğinde 2019 yılında başlatılan “Tercihim Dokuma Mühendisliği” projesi üçüncü yılında öğrencilere dayanak olmaya devam ediyor.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sürdürülebilir ve daha katma kıymetli ihracat için eğitilmiş nitelikli iş gücünün istihdamına takviye sağlayan İhracatçı Birlikleri ile Yükseköğretim Konseyi (YÖK) arasında imzalanan protokolde, Dokuma Mühendisliği’ni tercih edecek öğrencilere karşılıksız burs imkânı ve iş garantisi veriliyor. Nitelikli gençlerin dala kazandırılması maksadıyla 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren burs ve istihdam projesi, “Tekstil Mühendisliği” kısmının doluluk oranlarını yüzde 42’den yüzde 86’ya yükseltirken kısım puanlarını da yaklaşık 100 puan arttırdı. Dokumacılık Mühendisliği tercih edilme sayılarını yüzde 208 artıran proje kapsamında bugün 200’e yakın öğrenciye burs veriliyor.

Tercihim Dokumacılık Mühendisliği projesiyle, yükseköğretimden sanayiye nitelikli insan gücü yetiştirmek maksadıyla öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor. Üniversite imtihan sonucuna nazaran sıralamada birinci 20 bine giren öğrencilere net minimum fiyat fiyatında, 20-50 bin ortasındaki öğrencilere taban fiyatın yüzde 70’i, 50-80 bin ortasındaki öğrencilere ise minimum fiyatın yüzde 50’si kadar burs veriliyor. Gençlerin bölüm ismine müspet dönüşümde faal rol alması için bu yıl proje kapsamında burs programına ek olarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilere en az bir devir üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı yaptırmayı hedefliyor.

Tercihim Dokuma Mühendisliği projesi kapsamında burstan yararlanabilmek için öğrencilerin birinci 5 tercihlerinden birinin “Tekstil Mühendisliği” olması kaydıyla kısma yerleşmiş olması gerekiyor. Burs muvaffakiyet kriterleri doğrultusunda öğrencilerin her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında rastgele bir sayı hududu olmaksızın kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık kısımları de dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca burs almaya hak kazanıyor. Dokuma Mühendisliği bursu çalışması Dokuma ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Dokuma Patronları Sendikası iş birliğinde, Ticaret Bakanlığının onayları, Yükseköğretim Konseyi (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Burs projesi, Dokuma ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Dokuma Sanayi Patronları Sendikası tarafından finanse ediliyor.

“Tercihim Dokuma Mühendisliği” Projesine takviye veren Kurum ve İhracatçı Birlikler:

T.C. Ticaret Bakanlığı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Yükseköğretim Heyeti (YÖK)

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)

İstanbul Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)

Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB)

Akdeniz Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB)

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)

Ege Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)

Ege Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB)

Güneydoğu Anadolu Dokumacılık ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)

Uludağ Dokuma İhracatçıları Birliği (UTİB)

Türkiye Dokuma Sanayii Patronları Sendikası (TTSİS)

Hibya Haber Ajansı