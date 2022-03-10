Tekstilde Sürdürülebilirlik ve İnonasyon, Genç Müsiad’da Ele Alındı

Bu yıl ilki düzenlenen Genç MÜSİAD TEXİT’22 – Tekstil Zirvesi birçok iş insanı, dernek, kurum ve üniversiteyi bir araya getirdi.

Genç MÜSİAD TEXİT – Tekstil Zirvesi ; Yılda bir kez yapılması planlanan sektörel bir zirvedir. Bu yıl ki zirve sektörün güncelini, sürdürülebilirliği, dijitalleşmeyi ve gelecek temalarını konuşmak üzere planlandı. TEXİT – Tekstil Zirvesi ile sektörü bir araya getiren Genç MÜSİAD, sürdürülebilirlik ve inovasyonu aynı sahnede konuşarak sektörün geleceği noktasında çıktılar elde edilmesini sağladık.

Zirvede bu konuların yanı sıra, B2B ortamı sunularak daha sosyal bir zirve olması sağlandı. Deniz Sağdıç’ın sürdürülebilirlik sergisi , Ekoteks (İHKİB) workshop alanı, Prosoft VR ile farklı bir deneyime de yer verildi. TEXİT adı ile yapılan bu zirve Genç MÜSİAD için büyük önem arz ediyor. TEXİT ismi ile tekstilin yükselişi, tekstilin geleceği gibi ana temalar çerçevesinde program ilerlerken, sektörü bir araya getiren bir zirve olduğu da düşünülüyor. Zirveye Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (BATİAD), Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği(OTİAD) , Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) gibi birçok kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarında Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Tekstil,Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Berk Limboz , MÜSİAD Tekstil,Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Özeken konuşmalar gerçekleştirdiler.

Zirvenin Sürdürülebilirlik Dönüşümü Ve Hedefler adlı 1. Oturumunda konuşan Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç, Gama Recylcle CEO’su Zafer Kaplan , TİM Kadın Konseyi,Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkan Yardımcısı / Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir sürdürülebilirliğe vurgu yaparak geleceğimiz için önemli açıklamalarda bulundular.

Dijital Çağda Fabrikaların Ve Mağazaların Dönüşümü adlı 2. Oturumda konuşan Erdemoğlu Holding Y.K. Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Artelligent Technology CEO’su Sinan Demir, Thread İn Motion CEO’su Kadir Demircioğlu ise tekstil firmalarının dönüşümünde dijital hedef yol haritasını ortaya koydular.

Küresel Ve Yerel Satış İçin Strateji ve Katma Değer adlı 3. Oturumda konuşan Orka Holding Y.K üyesi Kübra Kazan Orakçıoğlu , Haşema Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Ramsey Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür ise yerli üretimin global oyuncu olmada ki önemine vurgu yaptılar.

Genç MÜSİAD Tekstil, Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu tarafından organize edilen TEXİT’in gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtmekten mutluluk duyuyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı