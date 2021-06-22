TELKODER, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açıklamasını değerlendirdi

Hür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç’un, Türkiye’de bilgi merkezi dalının desteklenmesi üzerine çalışma başlattıklarına ait açıklamalarını kıymetlendirerek tekliflerini sıraladı. TELKODER İdare Şurası Lideri Halil Ender Teberci, bu açıklamaların bilgi merkezi işletmeciliği kesimi tarafından olumlu bulunduğunu, yapılacak çalışmalarla dünya data merkezi işletmeciliği pazarından ülkemizin de hak ettiği hissesi alabileceğini söz ediyor. Teberci, ilgili çalışmaları yürütecek yetkili kurumlara; mevzuyu ülke verisinin ülkede kalması, bilgi güvenliği, ferdî bilgilerin korunması, ticari bilgilerin korunması, siber güvenlik üzere her istikametiyle kapsayıcı bir biçimde ele almalarını ve birtakım milletlerarası şirketlerin monopol davranışlarının önüne geçmeleri tavsiyelerinde bulunuyor.

Bilgi merkezleri dijital dönüşümün stratejik yapı taşları ortasında yer alıyor. Gartner’ın araştırmasına nazaran global data merkezlerinden elde edilen gelir 2020 yılında 188 milyar dolar, 2021 yılında ise 6,2 büyüme ile 200 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.

Verilecek takviyeler yerli data merkezlerini büyütecek nitelikte olmalı

TELKODER’in uzun yıllardır dikkat çektiği, bilgi merkezi işletmeciliği alanında yapılacak düzenlemelerin gecikmiş olması, kesimin gelişimini ve yerli bilgi merkezlerinin gelişimini geciktirmiş durumda. Bugün Türkiye pazarında bilgi merkezi yatırımı yapan işletmecilerin pek birçok bu hususta monopol haline gelmiş olan memleketler arası şirketlerle rekabet edecek büyüklüğe sahip değildir. TELKODER data merkezlerinin desteklenmesini kritik lakin gecikmiş bir adım olarak nitelendirse de yerli işletmecilerin desteklenmesiyle ülkemizin bir halde yarışta kalabileceğini düşünüyor.

Açıklamalar kesim tarafından destekleniyor

“Türkiye’nin verisinin Türkiye’de barındırılmasına ait maksatların gerçekleşebilmesi için somut adımların atılacak olması kesimin geleceği açısından umut verici.” diyen TELKODER İdare Şurası Lideri Halil Az Teberci kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç’un açıklamalarının data merkezlerinin desteklenmesine ait çalışmaları hızlandıracağını düşünüyoruz. Data merkezleri konusunda geldiğimiz noktada bilhassa küçük ve yerli bilgi merkezlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli data merkezlerinin desteklenerek gelişmeleri memleketler arası büyük şirketlere karşı rekabet edebilmelerine yardımcı olacaktır. 2021 yılı sonuna kadar acil tedbir alınmadığı takdirde birtakım cep telefonu işletmecileri dışında Bilgi Merkezleri Pazarında rekabet edecek Yerli ve Ulusal diyebileceğimiz bir şirketimiz bile kalmayabilir. TELKODER olarak bilgi merkezlerinin geliştirilmesi ve global data merkezleri pazarından hak ettiğimiz hissesi almak üzere üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi heyecanla bekliyoruz.”

TELKODER’e nazaran;

Bilgi merkezlerine, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan takviye ve teşviklerin kullanılabilmesi için 24 vilayet hududu ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sonu (5000 ) kaldırılmalıdır.

Data merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalı ve özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalıdır.

Tüm erişim sağlayıcıların iştirakinin mecburî olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an evvel gerçekleştirilmeli, bir ucu rastgele bir data merkezinde sonlanan kiralık devre fiyatları olağan fiyatın ¼’ünden fazla olmamalıdır.

5 yıl müddet ile bilgi merkezi işçisinin gelir vergisinden 100 muafiyeti sağlanmalı, Sıfır maliyetli, uygun fizikî koşullara sahip bina/kampüs imkânı tanınmalı, Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde 100, Türkiye içerisine satacağı servislerin gelirlerinde 50 oranında vergi muafiyeti sağlanmalı, mutabakatlı üniversiteler ve kurumlardan gerekli teknik çalışanın yetiştirilmesi koşulu ile bu çalışanın maaşlarında 50 oranında devlet dayanağı verilmelidir.

Yeni yapılacak Data Merkezleri, en az Uptime Institute, ANSI/TIA yahut BICSI Tier III isteklerini karşılayacak nitelikte olmalı ve bu mevzuda Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ülkemizin kendine ilişkin Data Merkezi Standartlarını oluşturmalıdır.

Yurt içi bilgi merkezi hizmetlerinden alınan ve yurt dışında sunulan hizmetler karşısında haksız rekabet yaratan yüksek vergiler kaldırılmalıdır.

Kamu Kurumlarımızın, kendi bilgilerini sınıflandırılması/derecelendirmesi ve saklanma önceliğine nazaran bu dataları kendi bünyesinde ve/veya yerli bilgi merkezlerinde barındırmalarına imkan tanımalıdır. Bu formül ile datalar, hem daha inançlı ve düşük maliyetli olarak saklanmış, hem de kesim oyuncuları dışarı itilmemiş ve dalı büyütücü bir adım atılmış olacaktır.

Toplumsal Medya uygulamaları için talep edilen yurt içinde bilgi tutma zaruriliği, makul bir yol haritası ile kritik tüm kesimlerde uygulanmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı