TELKODER, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açıklamasını değerlendirdi

TELKODER İdare Heyeti Lideri Halil Az Teberci, bu açıklamaların bilgi merkezi işletmeciliği dalı tarafından olumlu bulunduğunu, yapılacak çalışmalarla dünya veri merkezi işletmeciliği pazarından ülkemizin de hak ettiği hissesi alabileceğini söz ediyor. Teberci, ilgili çalışmaları yürütecek yetkili kurumlara; mevzuyu ülke verisinin ülkede kalması, data güvenliği, şahsî bilgilerin korunması, ticari dataların korunması, siber güvenlik üzere her istikametiyle kapsayıcı bir halde ele almalarını ve birtakım memleketler arası şirketlerin inhisar davranışlarının önüne geçmeleri tavsiyelerinde bulunuyor.

Data merkezleri dijital dönüşümün stratejik yapı taşları ortasında yer alıyor. Gartner’ın araştırmasına nazaran global bilgi merkezlerinden elde edilen gelir 2020 yılında 188 milyar dolar, 2021 yılında ise yüzde 6,2 büyüme ile 200 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor.

Verilecek dayanaklar yerli data merkezlerini büyütecek nitelikte olmalı

TELKODER’in uzun yıllardır dikkat çektiği, data merkezi işletmeciliği alanında yapılacak düzenlemelerin gecikmiş olması, kesimin gelişimini ve yerli data merkezlerinin gelişimini geciktirmiş durumda. Bugün Türkiye pazarında bilgi merkezi yatırımı yapan işletmecilerin pek birçok bu mevzuda monopol haline gelmiş olan memleketler arası şirketlerle rekabet edecek büyüklüğe sahip değildir. TELKODER data merkezlerinin desteklenmesini kritik lakin gecikmiş bir adım olarak nitelendirse de yerli işletmecilerin desteklenmesiyle ülkemizin bir biçimde yarışta kalabileceğini düşünüyor.

Açıklamalar kesim tarafından destekleniyor

“Türkiye’nin verisinin Türkiye’de barındırılmasına ait amaçların gerçekleşebilmesi için somut adımların atılacak olması kesimin geleceği açısından umut verici” diyen TELKODER İdare Konseyi Lideri Halil Ender Teberci kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç’un açıklamalarının bilgi merkezlerinin desteklenmesine ait çalışmaları hızlandıracağını düşünüyoruz. Bilgi merkezleri konusunda geldiğimiz noktada bilhassa küçük ve yerli bilgi merkezlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli data merkezlerinin desteklenerek gelişmeleri memleketler arası büyük şirketlere karşı rekabet edebilmelerine yardımcı olacaktır. 2021 yılı sonuna kadar acil tedbir alınmadığı takdirde kimi cep telefonu işletmecileri dışında Data Merkezleri Pazarında rekabet edecek Yerli ve Ulusal diyebileceğimiz bir şirketimiz bile kalmayabilir. TELKODER olarak data merkezlerinin geliştirilmesi ve global bilgi merkezleri pazarından hak ettiğimiz hissesi almak üzere üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi heyecanla bekliyoruz” diyor.

TELKODER’e nazaran;

Data merkezlerine, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan takviye ve teşviklerin kullanılabilmesi için 24 vilayet sonu ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan hududu (5 bin) kaldırılmalıdır.

Bilgi merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalı ve özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalıdır.

Tüm erişim sağlayıcıların iştirakinin mecburî olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an evvel gerçekleştirilmeli, bir ucu rastgele bir bilgi merkezinde sonlanan kiralık devre fiyatları olağan fiyatın dörtte birinden fazla olmamalıdır.

5 yıl mühlet ile data merkezi işçisinin gelir vergisinden yüzde 100 muafiyeti sağlanmalı, Sıfır maliyetli, uygun fizikî kurallara sahip bina-kampüs imkânı tanınmalı, Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 100, Türkiye içerisine satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 50 oranında vergi muafiyeti sağlanmalı, mutabakatlı üniversiteler ve kurumlardan gerekli teknik çalışanın yetiştirilmesi kuralı ile bu işçinin maaşlarında yüzde 50 oranında devlet takviyesi verilmelidir.

Yeni yapılacak Bilgi Merkezleri, en az Uptime Institute, ANSI/TIA yahut BICSI Tier III isteklerini karşılayacak nitelikte olmalı ve bu bahiste Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ülkemizin kendine ilişkin Bilgi Merkezi Standartlarını oluşturmalıdır.

Yurt içi data merkezi hizmetlerinden alınan ve yurt dışında sunulan hizmetler karşısında haksız rekabet yaratan yüksek vergiler kaldırılmalıdır.

Kamu Kurumlarımızın, kendi bilgilerini sınıflandırılması/derecelendirmesi ve saklanma önceliğine nazaran bu dataları kendi bünyesinde ve-veya yerli data merkezlerinde barındırmalarına imkan tanımalıdır. Bu formül ile datalar, hem daha inançlı ve düşük maliyetli olarak saklanmış, hem de kesim oyuncuları dışarı itilmemiş ve kesimi büyütücü bir adım atılmış olacaktır.

Toplumsal Medya uygulamaları için talep edilen yurt içinde bilgi tutma zaruriliği, belli bir yol haritası ile kritik tüm bölümlerde uygulanmalıdır.

Hibya Haber Ajansı