Telomere yönelik uygulamalarla genç kalmak

Hücrelerimiz, bizi genç ve sağlıklı tutabilmek için bölünür, ölen hücrelerin aynısından yeni bir kopya üretir. Lakin bu süreçte kromozomların koruyucusu telomerler kısalır. Infinity Regenerative Clinic telomer tedavileri ile gençleşmek ve uzun yıllar genç kalabilmek mümkün.

Tıp günden güne gelişmeye devam ettikçe bedenimizin her bir hücresinin başka bir sırrı ortaya çıkıyor. Hücrelerimizi tekrar keşfetmeye başladığımız teknoloji çağında, yüz yıllardır uzun ve sağlıklı bir ömür için aranan yanıtlar mana kazanıyor. Araştırmalara nazaran, telomeraz enzimi arttırılarak ömür kalitesi ve mühleti uzatılabiliyor.

Tüm yaşamsal organlarımız ve bağışıklık sistemimiz hücrelerden oluşuyor. Her hücremizde ise krozomları koruyan 92 adet telomer bulunuyor. Bu telomerler, birebir vakitte DNA’nın düzgün bölünerek yenilenmesini sağladığı için bağışıklık sisteminin performansını yakından etkiliyor. Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver, telomerlerin hayat müddetine tesirini şu biçimde açıklıyor, “Telomerler, tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik modüllere benzerler. Her hücrede 23 kromozom çifti olduğundan, her hücrenin 92 telomeri vardır. Bunlardan yalnızca bir adedinin dahi kritik uzunluğa düşmesi ile tüm hücrenin yazgısı belirlenir. Bu yüzden kısa telomerlerin onarılması gerekir. Çünkü hücrelerimiz daima yenilenir ve her yenilenmede telomerlerin uzunluğu biraz daha kısalır. En sona gelinip telomerler tükendiğinde, yenilenme ve bunun sonucunda fizyolojik ömrümüz sona erer’’.

Telomerlerin uzunluğu gerilim, sigara, obezite, antrenman eksikliği ve makus beslenme üzere faktörlerin tesiri ile daha da kısalabilir. Saç, cilt ve bağışıklık sistemindeki hücreler bedenin öbür bölgelerindeki hücrelere nazaran daha süratli yenilendiklerinden telomerleri daha süratli kısalma eğilimi gösterebilir. Bu yüzden de yaşlılık belirtileri dış görünümde daha süratli ve bariz hale gelebilir.

Yapılan araştırmalarda laboratuvar ortamında yaşlı deri hücresinin telomerlerinin uzatılması yoluyla genç bir hücre tipine dönüşerek tıpkı genç bir hücre üzere performans sergilediği ortaya konuluyor. Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver, “Günümüzde telomer tedavisi ile telomeraz enziminin üretimi artırılır ve yaşlandıkça kısalan telomer uzunluğu korunarak hücre yaşlanması önlenir. Böylelikle ömür kalitesi ve müddetiniz uzatılabilir. Infinity Regenerative Clinic ile gençleşme ve uzun ömür bakımından; ‘telomer tamlığı, telomer sıhhati, telomer uzunluğu, telomeraz enzimi’ hepimiz için çok değerli ve adeta belleğimize kaydedeceğimiz kavramlardır’’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı