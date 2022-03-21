Temassız tasarımlar ödüllerine kavuşuyor

Katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcılar kuracak

16’ıncı EİB Moda Tasarım Yarışması’nda final heyecanı

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu sene 16’ıncısını düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler 23 Mart’ta açıklanıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 16’ıncı EİB Moda Tasarım Yarışmasının temasının pandeminin yarattığı akımlardan biri olan contact-less/temassız olarak belirlendiğini söyledi.

“Finale kalan 10 tasarımcı koleksiyonlarını jürinin beğenisine sunacak ve birincilik mücadelesi verecek. Birliğimiz tarafından ülkemizde ve bölgemizde hazır giyim ve konfeksiyon alanında tasarım kültürünün oluşturulması, ihracatçı firmalarımızın tasarıma yönelik çalışmalarına destek vermek, sektörde tasarımcı ile çalışılmasının yaygınlaştırılması için 2005 yılından bu yana çalışıyoruz. Hedefimiz Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesi. Türkiye’nin hazırgiyim sektörü ihracat birim fiyatı 13,2 dolarken, EHKİB olarak ihracat birim fiyatımız 16,9 dolar. Türbülanslı ve belirsizliklerle dolu bir dönemde; tasarım ile yakaladığımız bu başarı, katma değerli ihracatın en güzel örneği.”

Gençler, EİB Moda Tasarı Yarışmasıyla dünyaya isimlerini duyurdu

Sertbaş, bugüne kadar sektöre Emre Erdemoğlu, Merve Uçar ve Mahmut Ağaç gibi başarılı tasarımcıları kazandıran EİB Moda Tasarım Yarışmasının geçmiş senelerde Uyanış, Karnaval, Göç, Manipulasyon, Giz, Varoluş, Re-FORM, Newstalgia, The Message ve Tech-tility temaları ile organize edildiğini sözlerine ekledi.

“Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistlerimiz nakdi ödülün yanı sıra Ticaret Bakanlığımızın onayı halinde yurt dışında eğitim fırsatına da sahip olacak. Ayrıca ilk 10 finalist EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde edecek. Bugüne kadar Moda Tasarım Yarışmalarında dereceye giren 20’nin üzerinde tasarımcı Ticaret Bakanlığının bursuyla dünyaca ünlü moda okullarında master yapma fırsatı yakaladı. Yarışmamızın mentörlüğünü moda tasarımcısı Özlem Erkan üstleniyor.”

Yarışmacıların bu sene ilk kez İlkbahar-Yaz / Kadın ve Erkek koleksiyonu hazırladığını anlatan EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, yarışmaya yoğun başvuru olduğunu hatırlattı.

“Katma değerli ihracatın yolu tasarımdan geçiyor. Hazırgiyim sektörü yıllardır tasarıma yaptığı yatırım sayesinde bugün Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alıyor. Sürdürülebilir ihracat artışı için tasarıma yapılan yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Moda yarışmalarımız bu noktada çok önemli bir misyon taşıyor. Tasarım yarışmalarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan, tasarım ile ilgili yatırımları her platformda destekleyen Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisimize teşekkür ediyoruz.”

EİB 16’ıncı Moda Tasarım Yarışması ile ilgili gelişmeler, http://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden, Facebook/eibmodatasarim, Twitter/eibmoda ve Instagram/eibmoda sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Yarışma finalistleri:

AYCAN ASİYE BAYRAK

BİRCE AVCU

BURAK GÜNEL

EDA POLAT

HASAN HÜSEYİN ÇANGA

İZEL SANDIKÇI

MANOLYA YALÇINKAYA

NUR GÜNGÖR

SEDEF BİRİCİK

SELİN SUDE YAVUZ

Ödüller neler?

-Birincilik Ödülü 18.000 TL

İkincilik Ödülü 13.000 TL

Üçüncülük Ödülü 8.000 TL.

-Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Dereceye giren tasarımcılar Ticaret Bakanlığının desteğiyle dünyanın önemli moda okullarında 2 yıl süreyle eğitim alma hakkına sahip olacak.

-Yurtdışı Fuar Katılımı

İlk 10 finalist arasında yer alan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi’nin belirleyeceği adette finaliste, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaret hakkı verilecektir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı