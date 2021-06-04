Temizlikte Bitkisel İçerikli Ürünler Dönemi

Konutların olmazsa olmazı paklık eserlerinde, son periyotlarda bitkisel içerikli, ekolojik ve vegan eserler tercih ediliyor.

Son yıllarda insanların etrafa ve hayvan haklarına duydukları hassasiyet her alanda giderek artıyor. Tabiatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakma fikri çok kıymetli bir hale geldi.

Beşerler bilhassa, içerdikleri kimyasallardan dolayı ferdî bakım, hijyen, paklık kategorisinde bulunan ve günlük hayatta sık kullanılan eserlerin ekolojik ve vegan sertifikalı olmasına dikkat ediyorlar. Tercihlerini, bu eserlerden yana kullanarak tabiatın ve hayvanların korunmasına katkı sağlamak istiyorlar.

Bitkisel içerikli paklık eserlerinin son yılların yükselen trendlerinden olduğunun altını çizen Saruhan Kimya ve Paklık Eserleri Pazarlama Müdürü Zeynep Mercan, “Tüketici trendlerini tahlil ettiğimizde 10 yıl öncesine kadar daha tesirli ve performans odaklı eserlere eğilim kelam hususken; son yıllarda tabiatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan eserlere eğilimin arttığını gözlemliyoruz. Pandeminin de tesiriyle bu eğilimin hızlanarak daha geniş kitlelere ulaştığını ve bilhassa Z jenerasyonunun bu hususta daha da hassas olacağını söyleyebilirim.

Biz de Life by Yoksul olarak sürdürülebilir bir doğal yaşama ve insan sıhhatine kıymet veriyoruz. Doğal kaynakların giderek azalması ve global ısınma üzere kıymetli mevzularda farkındalığın artmasıyla etrafa saygılı, geri dönüştürülebilir eserlere eğilimin arttığını gözlemlememiz sonucunda, insanların beklentilerini hakikat okuyarak bu pazara yöneldik.

Doğayı müdafaa konusundaki kararlılığımızı, aldığımız vegan ve ecomark sertifikalarıyla belgeledik. Yüzde yüz bitkisel bazlı faal unsur içeren Life by Yoksul eser ailesinde; sıvı-toz çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı ve ekolojik bulaşık makinesi tableti bulunuyor. Ayrıyeten bebekler ve hassas cildi olanlar için özel olarak geliştirilmiş Baby serisi bitkisel bazlı çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı ve doğal granül sabunumuz da mevcut. Serinin hiçbir eseri insan sıhhatine olumsuz tesirleri olan GDO, SLS, klor, paraben, boya üzere kimyasallar içermiyor.

Konsantre eserlerimizin üretiminde, konsantre olmayan eserlere nazaran ortalama yüzde 75 daha az su kullanılıyoruz. Bu da toplam üretime baktığınızda tonlarca su tasarrufu demek oluyor. Eserlerimizi tercih edenler, çağımızın sorunu kuraklığın önlenmesine de dolaylı olarak katkı sağlıyorlar.

Ayrıyeten eserlerimizde hayvansal içerikler bulunmamasının yanı sıra hiçbir eserimiz hayvanlar üzerinde test edilmemektedir. Kullandığımız ambalajlar da tabiatta çözünür ve geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir.” dedi.

Bitkisel İçerik ve Üstün Performans Bir Ortada

Zeynep Mercan, bitkisel kaynaklı eserlerin performans açısından tüketicinin başında soru işaretleri oluşturduğunu, ama titiz Ar-Ge çalışmalarıyla bu sorunun üstesinden geldiklerini belirtti: “Rafta bulunan mevcut markaların birçoğunun kâfi paklık yapamadıkları, bizim de araştırmalarımızdan elde ettiğimiz bir sonuç. Buna ek olarak, tüketicinin aslında şuurlu formda tabiata dost, bitkisel eser almak isteyip, paklık performansından ötürü bu özellikteki eserlerden vazgeçmek durumunda kalması üzere bir durum da kelam konusu.

Life by Yoksul olarak bu sorunu tespit ederek Ar-Ge çalışmalarımızı bu tarafta başlattık. Sonuç olarak 2 yıllık çalışma sonucunda hem paklık ve hijyen beklentisini karşılayan, hem de tabiata ve beşere dost, ekolojik paklık eserlerimizi ortaya çıkarttık.

Ayrıyeten Saruhan Kimya olarak, İKMİB (Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda, “Kozmetik, Sabun ve Paklık Ürünleri” kategorisinde 1.’lik mükafatına layık görüldük.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı