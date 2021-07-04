Temmuz’da 4,5 Gün İzinle 16 Gün Tatil Fırsatı!

20 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı, çalışanlara uzun bir tatil yapma imkanı sunuyor. 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü’nü Kurban Bayramı ile birleştirmek isteyenlerin 4,5 gün müsaadeyle toplam 16 günlük bir tatil yapabileceğini söyleyen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Son yıllarda bu kadar uzun soluklu tatil fırsatı yaratan bir ay yaşamadık. Çalışanlar şimdiden seyahat planlamalarında ivedi etmeli” diyor.

Kısıtlamaların kalkması, aşılanma oranının artmasıyla birlikte, temmuz ve ağustos ayları için uçak ve otobüs biletlerine ilgi de arttı. Üstelik bu yıl resmi ve dini bayramların birleşmesiyle, temmuz ayı bol tatil fırsatı da sunuyor. Temmuz ayında çalışanların, 4,5 gün müsaade alarak 16 gün tatil yapabileceğini belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Kurban Bayramı biletleri tükenmek üzere, çalışanlar bilet ve otel rezervasyonlarında planlamalarında çabuk etmeli” dedi.

15 Temmuz ve Kurban Bayramı tatili birleştirilebilir

Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz Salı günü başladığını belirten Hacıbayramoğlu, “19 Temmuz arife, yarım gün müsaade alarak 9 günlük bayram tatili yapılabilir. Lakin isteyenler bir evvelki hafta 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü, resmî tatil olduğu için haftanın öbür 4 günü daha müsaade alarak, 4,5 gün müsaadeyle toplam 16 günlük tatile de çıkabilir. Ya da 16 Temmuz Cuma ve arife günü müsaade alarak 1,5 gün müsaadeyle 11 gün tatil yapabilir. Son yıllarda resmi ve dini bayramların arka arta gelip, bu kadar uzun soluklu tatil fırsatı yarattığı bir ay yaşamadık. Çalışanlar şimdiden seyahat planlamalarında tez etmeli” diye konuştu.

Bayram biletleri tükenmek üzere

Bayram tatili için bilet aramalarında ve fiyatlarında şimdiden önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Hacıbayramoğlu “Kurban Bayramı için Antalya, Bodrum ve Dalaman üzere tatil yörelerine yönelik bilet fiyatlarında 150’yi geçen oranlarda artış var. Talep fazla olduğu için bilet bulmakta da zorlanabilirsiniz. Haziran ayına nazaran de Temmuzda önemli fiyat artışı var. Uçak biletlerinin yanı sıra otobüs biletleri de tükeniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere otobüs firmaları ek seferler yapabilir. Lakin bu ek seferlerin seyahat gün ve saatine yakın müddetlerde konulması, evvelce plan yapmayı zorlaştırıyor. İşte bu sebeple birçok kişi şimdiden biletlerini almaya başladı ve otobüslerdeki doluluk oranları gün geçtikçe artıyor” açıklamasını yaptı.

Bungalov otellere ilgi büyük

Yaz tatili için otel aramalarında da önemli bir artış yaşadıklarını belirten Hacıbayramoğlu, “Otel aramalarımızda temmuz ve ağustos ayları için her şey dahil Antalya otelleri sayfamızdan sonra en çok bungalov oteller aranmış. Pandemi sonrasında bungalov oteller büyük ilgi görmeye başladı. Ayrıyeten muhafazakar otel aramalarımızda da önemli artışlar var. Muhafazakar otellerde de en çok aranan bölge Muğla ve Alanya. Otel fiyatlarında haziran ayına nazaran temmuz ayında 100’e geçen fiyatlarda artışlar var. Haziran sonu ya da Temmuz’un birinci haftası fiyatlar biraz daha makul. Otellerde fiyat artışının en çok yaşandığı tatil yöresi Bodrum. Uzun soluklu bayram tatili yapacaklar, bilet bulmakta ve otel bulmakta zorlanabilirler. Bu yüzden tatil rezervasyonlarını şimdiden yapmalarında fayda var” diye konuştu.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz tecrübesi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 17 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat bölümünün online dönüşümüne istikamet veriyor. Hizmet verdiği alanlar ortasında; uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 6 milyonun üzerinde uygulama indirme ve son 3 yılda 15 milyondan fazla gerçekleşen bilet satışı ile seyahat dalında öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi ortasına girme vizyonuna paralel olarak, küresel markası Wingie ile 5 lisanda hizmet sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı