Tencent Games Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz oldu

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent Games, bu atama ile Türkiye’de oyun tecrübesini yerelleştirmek ve farklı alanlardaki işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Dünyanın önder oyun geliştirme, yayınlama ve operasyon platformu şirketi Tencent Games, süratli büyümesi ile dikkat çeken Türkiye oyun pazarında lokal idaresini güçlendirmek için 1 Haziran tarihi prestijiyle ülke müdürü atadı.

PUBG MOBILE’ın Kıdemli Danışmanı olarak vazife alan oyun kesiminin tecrübeli ismi Aras Şenyüz, Tencent Games’in Türkiye Ülke Müdürü oldu. Aras Şenyüz, yeni misyonunda direkt Tencent EMEA idaresine raporlayacak.

Bu yeni atama, Tencent Games’in Türkiye’deki oyuncular için çok daha fazla özel içerik, lokal tecrübeler ve pazarlama aktiflikleri sunma kararlılığının bir göstergesi niteliğinde. Aras Şenyüz’ün sorumlulukları ortasında pazarın muhtaçlıkları ve lokal oyuncuların önceliklerini göz önüne alarak, ülkedeki oyun ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak işbirlikleri kurmak da yer alacak.

Aras Şenyüz husus ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Kültürümüze değer vererek, Türkiye oyun sanayisinde çok daha fazlasını başaracağız. PUBG MOBILE ile son üç yılda Türkiye’nin en tanınan mobile oyunu olmayı başardık. Artık daha fazla oyuncuya erişeceğimiz ve Türkiye’ye yeni oyunlar getirmeyi hedeflediğimiz yeni bir periyoda giriyoruz.”

PUBG MOBILE, KRAFTON’un fikri mülkiyeti olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ile geliştirilen ve Tencent Games tarafından dağıtılan bir taşınabilir oyundur. Türkiye’de 2018 yılında oyunculara sunulan PUBG MOBILE, Türk oyunculara yönelik çalışmalar yapmak için 2019 yılında mahallî PUBG MOBILE operasyon grubunu kurdu. 2020 yılında ise PUBG MOBILE, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı temalı oyun içi, oyun dışı ve topluluk etkinliklerinin de bulunduğu özel entegre kampanyalar hayata geçirdi.

Tencent Games, mahallî kültüre ve oyuncuların tercihlerine nazaran özel hazırlanmış oyun tecrübeleriyle Türkiye pazarını büyütmeyi hedefliyor.