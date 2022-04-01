Tercan; “TMMOB Ilıca Kür Merkezi’ne de destek versin…”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu’nun Çeşme Projesi’ne ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çeken Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, TMMOB’den aynı hassasiyeti Çeşme’nin bir başka kaybı olan Ilıca Termal kaynakları için de göstermesini istedi.

Bilindiği üzere bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme Projesi’ne ilişkin yaptığı toplantının ardından TMMOB İl Koordinasyon Kurulu da bir açıklama yapmış, açıklamada “Çeşme, parsel parsel talan ediliyor” ifadeleri dikkat çekmişti.

Vatandaşlık görevi

Çeşme’nin Türkiye’nin en önemli turizm gözdelerinden olduğunu hatırlatan Bülent Tercan, ‘Çeşme’nin sorunlarına siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılmalı ve ilçenin gelişmesi, ekonomiye verdiği katma değerin artırılması sağlanmalıdır. Çeşme milli servetimizdir, korumak, iyileştirmek vatandaşlık görevidir’ dedi.

TMMOB İl Kurulu’nun Çeşme projesine ilişkin görüşlerine katılmadığını belirten Destination İzmir Başkanı Tercan, ‘Bakış açılarımız farklı. Çeşme’de farklı siyasi düşüncelere sahip çok sayıda turizmci de TMMOB’nin açıklamalarını desteklemiyor. Ancak herkesin düşüncesine saygı duyuyoruz. Aynı şekilde TMMOB İl Kurulu’ndan da aynı hassasiyeti bekliyor, Çeşme Ilıca’da talan edilen zengin termal kaynaklarının değerlendirilmesine katkı koymasını arzuluyoruz.’ diye konuştu.

Avrupa’nın gözdesi olacaktık

Ilıca’daki termal kaynakların heba edildiğinden yakınan Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘TMMOB İl Kurulu’nun Çeşme Projesi’ne itirazının temel nedeni toplum ve doğa yararına olmaması. Çeşme’de yerel yönetimler ve sermaye kaynaklı yanlış projelerin hazırlandığını ifade ediyorlar. Çeşmeli turizmciler olarak doğanın korunması ve toplum yararlarının ön plana çıkarılması çerçevesinde bizim de taleplerimiz var.

Çeşme Ilıca’daki termal arazi üzerine yüzde 70’ i yeşil alan olacak şekilde avam projeler çizilmişti. Yeraltındaki termal sulara zarar verilmeden Termal Kür Merkezi yapılacaktı. Doğa ile barışık, yeşille iç içe bu kür merkezindeki şifalı sulardan ve çamurlardan, yerli yabancı turistler faydalanacaktı. Avrupa yaşlı nüfusa sahip ve bu tür termal merkezlere büyük ilgi gösteriyor. Projelenen kür merkezi hayata geçirilseydi, iddia ediyorum Avrupa ülkelerinin gözdesi olacaktık. Kış aylarında iş yapamayan Çeşme esnafı, sanatkarı, turizmcisi, yatırımcısı, otelcisi ve halkın tüm kesimleri için umut ışığı olacaktı. Çünkü kür merkezi sayesinde sürdürebilir turizm potansiyeli yılın 12 ayına yayılacaktı.

Yanlıştan dönülsün

Dönemin Çeşme Belediye başkan ve yönetimi, hala sebebini sorgulanan şekilde doğa ile barışık termal kür merkezi projesinden vazgeçti. Bu alanı parsel parsel talan etti, hipermarket ile hala boş duran dükkanları inşa etti, termal kaynaklara yazık etti. Yeraltına dökülen temel betonları yüzünden termal sular, şifalı çamur zarar gördü. Üstelik boş dükkanların ekonomiye de bir faydası yok.

Doğa gönüllüsü olduklarına inandığımız TMMOB yöneticilerinin Çeşme Projesi için gösterdiği dikkat ve hassasiyeti Çeşme Ilıca Termalleri için de göstermesini bekliyoruz. Talan edilmiş bu alan yıkılıp, doğa ile barışık termal kür merkezi yapılması sağlanmalıdır. Bu konuda TMMOB yöneticilerini de gayret göstermelidir’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı