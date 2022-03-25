Tercan’dan ‘Termal Kür Merkezi’ önerisi

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’ya Ilıca’daki termallerin değerlendirilmesine ilişkin dosya sunan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, Çeşme Projesi’ndeki uyumlu çalışmaların ilçenin termal kaynaklarının kullanılması için bir fırsat doğurduğuna dikkat çekti.

Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin Çeşme Projesi hakkında fikir birliği sağladığını hatırlatan Tercan, ‘Bu Çeşme için, ilçenin yıllardır heba edilen termal zenginliği için çok önemli bir fırsattır. İkibinli yılların başında Ilıca’daki 60 dönüm termal arazi, dönemin başkanı Faik Tütüncüoğlu’nun gereksiz ısrarı nedeniyle inşaat alanına olarak kullanıldı. Termal Kür Merkezi projesi iptal edilerek, bu altı zengin araziye hala boş duran 59 dükkan ile hipermarket kuruldu. Yazıktır, günahtır, milli servete ihanettir. Şimdi yeni yöneticilerin uygar ve ılımlı yaklaşımları ile bu yanlıştan dönülmesi için bir imkan doğmuştur’ dedi.

Anlamsız ısrar

Turizm Bakanı Ersoy ile başbaşa görüşmesinde konunun ayrıntılarını anlatan Bülent Tercan, ‘Çeşme ve Alaçatı belediyeleri ile, turizm sektörünün ve esnaf odasının temsilcilerinin biraraya gelmesi ile 22 sene önce TETUSA A.Ş. kuruldu. Ilıca’da belediyeye ait 60 dönüm alan için ortak akılla konsensüs sağlandı. Termal arazi üzerine uluslararası nitelikte TERMAL KÜR MERKEZİ yapılmasına karar verildi. Çeşme Belediye İmar Müdürlüğünün de içinde olduğu ekip ile Avam Projeler çizildi, mutabık kalındı. Çeşme’de herkes mutluydu.

Ancak aniden dönemin CHP’li Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Termal Kür Merkezini iptal etti ve bu şifalı Ilıca Termal Sularının üzerine inşaat yaptı. O dükkanlar hala boş.

Türkiye’ye kazandırır

Değerli bakanımızın yerel yönetimlerle kurduğu siyaset üstü diyalog, Çeşme’nin ortak çıkarlarını ön plana çıkarıyor. Bu gelişmeler üzerine Turizm Bakanımızdan söz konusu arazi üzerinde bir işe yaramayan dükkanların yıkılarak, yıllar önce üzerinde Konsensüs sağlanan kür merkezinin oluşturulması için çaba göstermesini rica ettik. Turizm Bakanlığı’nın desteği ve vizyonu ile yeşillikler içinde sessiz bir ortamda Ilıca Termal Kür Merkezi yapılır, sadece Çeşme’ye değil, tüm Türkiye’ye Avrupa’ya örnek olacak ve turizmin gözbebeği olacak dev bir tesis kazandırılır. İmkan var, doğamız var, proje var, başarılı bir turizm sektörü var. Tek eksik yetkililerin karar vermesi.

Turizm Bakanlığı, Çeşme Belediyesi Çeşme Projesi için aynı masaya oturmuşken, bu soruna da çözüm getirilmeli. Çeşme Projesi’nde amaç bölgenin turizm değerinin artırılarak ekonomiye katma değer sağlanması ise, Termal Kür Merkezi bu amaca hizmet edecek önemli bir etken olacaktır’ diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı