Tesher, Jason Derulo, Barbara Pravi ve The Weeknd’den harika haberler!

Güney Asya esintilerini eşsiz bir biçimde dünyaya sunan başarılı rapçi Tesher ve ödillü şarkıcı/söz müellifi Jason Derulo bir ortaya geliyor. İkili, Tesher’ın TikTok ve Instagram’da patlayan küresel hiti “Jalebi Baby”yi tekrar yorumluyor. “Jalebi Baby”nin 2020’de çıkan, İngilizce ve Pencapça kelamlardan oluşan özgün versiyonu akılda kalıcı nakaratıyla 100 milyondan fazla dinlenmişti. Toplumsal medya platformlarında ülkemizde de büyük ilgi görerek hit olan “Jalebi Baby”nin Jason Derulo remix’ini kaçırmayın!

Barbara Pravi – Voilà

Bestekar, kelam müellifi ve birebir vakitte müzikçi kişiliğiyle ön plana çıkan yetenekli sanatçı Barbara Pravi, “Voila” ile bu sene Rotterdam’da düzenlenen Eurovision müsabakasında ikinciliği kazandı! Kendini bayan haklarına adayan sanatçı uyarlamalarıyla Memleketler arası Bayan Haklı Günü’nde tanınırlığını arttırmıştı.

The Weeknd – Billboard Müzik Mükafatları

Pop ve R&B yıldızı The Weeknd, 23 Mayıs Pazar günü Los Angeles’taki Billboard Müzik Ödülleri’nde birinci oldu. Başarılı sanatçı 10 ödül kazanarak mesleğindeki Billboard Müzik Mükafatları sayısını iki katından fazla arttırdı. Öncesinde de 9 ödül kazanan The Weeknd toplamda 19 ödülüyle Billboard Müzik Ödüllerinin tüm vakitlerin kazananları listesinde beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı