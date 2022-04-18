Kripto para piyasalarında sabit kripto varlık alanında lider konumunda bulunan Tether, rezervlerinde bulunan ticari borç senetlerini azaltmayı planladığını duyurdu.

Tether CTO’su Paolo Ardoino, Paris Blockchain Haftası Zirvesinde CNBC’ye verdiği demeçte, USDt ihraçcısı şirketinin rezervlerde bulunan ticari borç varlıkları oranının azaltılacağını ifade etti.

En büyük sabit kripto varlık olan USDT’nin arzı, şu an 82,67 milyar dolar olarak kaydediliyor. Bu piyasa değeri, USDt’nin en büyük 3. kripto varlık olmasını sağlarken son 1 yıl içinde USDT arzı yüzde 80 oranında artmış durumda.

Çeşitli Blockchain ağlarında desteklenen USDt için bu ağlar arasında Tron ve Ethereum öne çıkıyor. USDt, Ethereum ve Tron dışında Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, Avalanche ve Bitcoin Cash’in Standard Ledger Protokolü de dahil olmak üzere toplamda 9 ağ tarafından destekleniyor.

Tether CTO’su Paolo Ardoino: “Rezervlerde bulunan ticari borç varlıkları oranının azaltılmasına uyum sürecinde karar verdik.”Tether CTO’su Paolo Ardoino, rezervlerdeki ticari borç senetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44’ten yüzde 30’a düşürüldüğünü söyledi ve bu borçlanma senetlerinin ABD hazine kağıtlarından oluştuğunu dile getirdi. Rezervlerde bulunan ticari borç varlıkları oranının azaltılmasına uyum sürecinde karar verdiklerine işaret eden Ardonio, önümüzdeki süreçte şeffaflık konusunun ön planda tutulacağını dile getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı