Tetra Pak’ın optimum düzeyde entegre çözümü

Tetra Pak, Dünya Süt Günü’nde bu yılın teması olan sürdürülebilirliği ve süt eserleri dalının çevresel ayak izini azaltmaya yönelik taahhüdünü destekleyerek yeni UHT 2.0 ısıtma portföyünü ve Tetra Pak E3-Speed Hyper paketleme ekipmanını tanıtıyor.

Tetra Pak’ın, OneStep teknolojisini kullanan yeni UHT 2.0 portföyü ve Tetra Pak E3-Speed Hyper, su ve buhar tüketimini azaltarak süt eserleri dalındaki üreticiler için atık su çıktısını ve münasebetiyle atık su bertarafı maliyetlerini düşürüyor. Tetra Pak E3-Speed Hyper’a eklenen Su Filtreleme İstasyonu ünitesi sayesinde, dolum makinelerinin çalıştığı her saat başına 5 bin 500 litre suyun geri kazanılması (yüzde 95’e ulaşan bir oranda) sağlanarak su tüketiminin azaltılmasına katkı sağlanıyor. Su kaynakları süratle azalırken, atık su konusu dalın üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Tetra Pak müşterilerinin yaklaşık olarak beşte biri, su açısından yüksek ya da çok yüksek riskli alanlarda bulunuyor ve şirket bu mevzuda harekete geçmeyi önceliklendiriyor.

OneStep teknolojisini kullanan UHT 2.0 ve Tetra Pak E3-Speed Hyper bir ortaya gelerek, 0,8’lik Sera Gazı Endeksi puanı, 0,3’lük Su Endeksi puanı ve 0,7’lik bir Eser Kaybı Endeksi puanı ile, sürdürülebilirlik konusunda kesimdeki referans kıymetler açısından yüksek bir performans ortaya koyuyor. Optimum seviyede entegre olan bu tahlil, konvansiyonel bir çizgi tahlili ile kıyaslandığında sera gazı emisyonunu yüzde 20, su tüketimini yüzde 70 ve eser kaybını yüzde 30 oranında azaltıyor.

Tetra Pak Paketleme Tahlilleri Lider Yardımcısı Alejandro Cabal şöyle diyor: “Tetra Pak’ın 2050 yılına kadar kıymet zincirinin tamamında net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik daha kapsamlı amacı doğrultusunda, küresel süt eserleri dalında iklim değişiminin sonlandırılması maksadıyla geliştirilecek tahlillerin bir modülü olmak istiyoruz. Bu maksada yönelik olarak önceliğimizi, düşük karbonlu döngüsel paketleme ve ekipman portföyümüzün geliştirilmesini hızlandırmak ve müşterilerimizi emisyon azaltma amaçlarına ulaşmaları için desteklemek olarak belirliyoruz. Emisyonların kayda paha bir kısmı, müşterilerimizin tesislerinde işletilen ekipmanlardan kaynaklanıyor. Bu mevzuyu inovasyon ve iş birliği aracılığıyla ele almamız hayati bir kıymet taşıyor”şeklinde konuşuyor.

Tetra Pak Sıvı Besin Lider Yardımcısı Frederik Wellendorph ise şunları söylüyor: “Hem besin sürece hem de paketleme alanında daima olarak su tüketimini, karbon ayak izini ve eser kayıplarını azaltmayı sağlayan inovasyonlar gerçekleştiriyoruz buna ek olarak, çevresel mevzularda mukayeseli kesimdeki en yeterli uygulamaların yanı sıra güzelleştirme hizmetleri de sunarak müşterilerimizin kendi sürdürülebilirlik maksatlarına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Sürdürülebilirliğe ait bu bütüncül yaklaşımla, müşterilerimizin hem düşük karbonlu ekipman ve paketlemeden ve operasyonel maliyet tasarruflarından faydalanmalarını hem de marka imajlarını güçlendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz bunun sürdürülebilirliğin kıymeti kavrayan tüketiciler açısından giderek daha cazip hale geldiğini görüyoruz” diyor.

Tetra Pak’ın UHT 2.0 portföyünde yapılan iyileştirmeler, bölümdeki en güçlü tahlili sunarken otomasyon imkanlarını ve performansı da güzelleştirecek. OneStep teknolojisi ile birleştirilen yeni UHT 2.0 portföyü, birtakım sürece adımlarının son eser kalitesi etkilenmeksizin üretim sınırından çıkarılmasını sağlıyor.

Tetra Pak E3-Speed Hyper, porsiyonluk ambalaj üretiminin geleceğini temsil ediyor. Dünyanın en süratli aseptik karton dolum makinesi olan bu eser, bu vazifenin daha evvel hiç olmadığı kadar daha verimli ve süratli bir biçimde tamamlanmasını sağlayan eBeam6 sterilizasyon teknolojisini kullanarak saatte 40 bin tona varan porsiyonluk ambalaj üretimi yapıyor. Bu, etraf üzerindeki olumsuz tesirleri azaltıyor ve suyun geri dönüştürülmesini kolaylaştırıyor. Düşük maliyetli ve yüksek süratli üretimi, kayda bedel çevresel avantajlarla bir ortaya getiriyor. Artan kapasitesi üreticilerin operasyonel maliyetlerinde yüzde 10’a varan bir tasarruf sağlarken aseptik PET ekipmanına da düşük karbonlu bir alternatif sunuyor zira hem elektrik tüketimi hem de karbon ayak izi, aseptik PET hatlarınınkinden beş kat daha düşük oluyor.

Tetra Pak’ın bu duyurusu, şirketin 2020 yılına ait taahhüdünün akabinde yapıldı. Tetra Pak’ın bu taahhüdü, 2030 yılına kadar sırf kendi operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşmakla kalmayıp 2050 yılına kadar bedel zincirinin tamamında net sıfır emisyon maksadına ulaşmayı da kapsıyor. Tetra Pak, sürdürülebilir inovasyon yatırımlarında kademe atlamayı planı kapsamında, önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca yılda en az 100 milyon Euro bütçe ayırmayı hedefliyor. Bu, şirketin karbon ayak izi asgarî seviyede olan sürece ve paketleme tahlilleri sunma gayesini gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

Hibya Haber Ajansı