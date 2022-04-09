TEV Üstün Başarı Bursuyla 80 öğrencinin daha hayallerine dokunuyor

2007 yılından bu yana Türkiye’yi geleceğe taşıyacak liderleri desteklemek amacıyla başarılı öğrencilere Üstün Başarı Bursu veren Türk Eğitim Vakfı, bu yıl burs almaya hak kazanan 80 öğrenciyi düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, 55 yıldır olduğu gibi Türk Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceklerini söyledi.

55 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı, yeni eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan yeni bursiyerlerini düzenlediği basın toplantısında tanıttı. 8 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın yanı sıra yeni bursiyerler de katıldı. Hâlihazırda 245 öğrencinin faydalandığı Üstün Başarı Bursu’ndan bu yıl Lisans Yerleştirme Sınavında ilk 5000’e giren 80 öğrenci daha yararlanacak. Seçilen 80 genç, kariyer yolculuklarında hayallerini Türk Eğitim Vakfı desteği ile gerçekleştirmeye çalışacak.

55 yıldır Türkiye’nin aydınlık yarınları olan gençler için çalıştıklarını belirten TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç; “Kurulduğumuz günden bugüne yurt içinde 269.076 burs desteği verirken, 2.124 gencimizin ise yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde yanında olduk. Sadece 2021-2022 öğretim yılında yurt içinde 9.370, yurt dışında ise 207 gencimiz Türk Eğitim Vakfı’nın yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. Vakfımızın 40. kuruluş yılı vesilesiyle oluşturduğumuz ve 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz TEV Üstün Başarı Bursu projemizle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz.

Türk Eğitim Vakfı olarak; Üstün Başarı Bursu alan gençlerimize yalnızca maddi destek vermekle kalmayıp; onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. 55 yıldır olduğu gibi Türkiye Eğitim Vakfı olarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye gelecek yıllarda da devam edeceğiz.”

Prof. Dr. Tekbaş: “Üstün Başarı Bursu Türkiye’yi geleceğe taşıyacak liderleri destekliyor”

50 yıl önce TEV bursuyla eğitimini yurt dışında tamamlayan TEV mezun bursiyeri, Türk Eğitim Vakfı’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise şöyle konuştu: “Bu anlamlı günde sevgili bursiyerlerimizin yanında yer almak benim için çok gurur verici. Çünkü ben de TEV mezun bursiyeri idim. TEV bursu sayesinde 1972-74 yılları arasında ABD’de yüksek lisans yaptım.

Vakfımıza olan gönül borcumu ödemem imkânsız. Ancak bunun bir bayrak yarışı olduğuna inanıyorum. Bayrağı büyüklerimizden aldık, sizlere devrediyoruz. Sizler de Üstün Başarı Bursu ile eğitiminize devam edecek, hayallerinizi gerçekleştirecek ve önemli görevler alarak ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyor ve sizi canı gönülden tebrik ediyorum”.

Banu Taşkın: “Ülkemiz için değer yaratmayı amaçlayan her bir gencimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Türk Eğitim Vakfı’nın geleceğin liderlerinin desteklenmesi için 2007 yılından bu yana verdiği Üstün Başarı Bursu’nun üstün başarı gösteren gençlere ışık olduğunu söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise şunları söyledi: “YKS’de ilk 5000’e giren öğrencilerin başvuru yapabildiği bu burs ile Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanında her yıl ortalama 50-55 öğrencimize burs desteği veriyoruz. Bu yıl ise ortalamanın üstüne çıkıyoruz. 80 yeni arkadaşımız bu yıl bu burstan faydalanabilecek. Devam eden diğer bursiyerlerimizle birlikte Üstün Başarı Bursu’nda toplam bursiyer sayımız 325’e çıktı. Bursiyerlerimizden aldığımız güç ve ilham ile kendisi, ailesi, toplumu ve en nihayetinde ülkesi için değer yaratmayı amaçlayan her bir gencimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bize bu gururu yaşatan değerli bağışçılarımıza, imkânlarını eğitim yolunda seferber ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.”

İlk 5000’e giren gençler başvuru yapabiliyor

TEV Üstün Başarı Bursu’na, Lisans Yerleştirme Sınavında ilk 5000’e giren; Genel Yetenek Testi, Genç Liderler Yetkinlik Testi, kompozisyon, video sınavı ve öğretim üyeleri mülakatlarında başarılı olan gençler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, aynı koşulları sağlayan ve hazırlık sınıfından 1. sınıfa ve 2. sınıfa geçen öğrenciler de bursa başvurabiliyor. Bu öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için hazırlık sınıfını başarıyla geçmesi, 1. sınıfı da en az 3,50 not ortalaması ile tamamlamış olması gerekiyor.

Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar alanlarından; 2. sınıfa geçmiş, en az 3,20 ortalamaya sahip öğrenciler burs için başvuru yapabiliyor. Sanat bursiyerleri, Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar öğretim üyeleri ile konunun uzmanı ressamlar huzurunda gerçekleşen değerlendirme sonucunda seçiliyor.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı; okul halen Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Eğitim Vakfı ayrıca, İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı