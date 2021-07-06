TEVİTÖL’de Çevrim İçi Kayıt Görüşmeleri Başladı

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) çevrim içi kayıt ve tanıtım periyodu başladı. Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen tanıtım günlerinde aday öğrenci ve onların velilerine TEVİTÖL’ün fiziki imkanları, akademik çalışmaları ve kayıt – kabul süreçleri ile ilgili bilgiler okul idaresi ve öğretmenleri tarafından anlatılırken; öğrenciler ise okuldaki ömür, kültür ve sanat aktiflikleri ile kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüksek potansiyelli ve üstün başarılı öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) çevrim içi kayıt ve tanıtım devri başladı. Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen tanıtım görüşmelerinde öğrencilere ve ailelere, TEVİTÖL’ün akademik çalışmalarının yanı sıra toplumsal bilimlerden fen ve teknolojiye, edebiyattan matematiğe, spordan sanata uzanan pek çok alanda kendilerini geliştirebilmeleri için sunulan imkanlar hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

“Hedefimiz yalnızca akademik açıdan değil hayatın her alanında başarılı olan bireyler yetiştirmek”

TEVİTÖL olarak 21. yüzyıl hünerleri ile çağdaş, akademik, kültürel birikim kazanan ve toplumsal tesir yaratan öncüler yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen TEVİTÖL Okul Müdürü Mustafa Aydos, “Hedefimiz yalnızca akademik açıdan değil hayatın her alanında başarılı olan, tam donanımlı bireyler yetiştirmek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sorun çözen, tesirli kararlar alabilen, liderlik yapabilen, yaratıcı, esnek, demokratik pahaları olan bireyler olması için çalışıyoruz. Özel bir seçim sistemiyle öğrencilerimizi seçiyoruz. Son 4 yılın bilgilerine nazaran YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin 30’u üniversite giriş imtihanlarında tercih ettikleri puan tiplerinde birinci 1.000’de yer alıyor. Bunun yanı sıra okulumuz araştıran, sorgulayan, çok güzel seviyede İngilizce bilen, merak eden ve kendi kendine öğrenen bireyler yetiştiriyor. Okuldaki öğrencilerin 85’inden fazlası çeşitli oranlardan burslardan faydalanıyor. Kocaeli ili Gebze ilçesindeki Muallimköy’de, deniz kıyısında 414 dönüm üzerine kurulmuş yerleşkemizde kültür ve sanat merkezi, kapalı ve açık spor alanları, kütüphane, laboratuarlar, revir bulunuyor. Eğitim gören öğrencilerimizin öğretmenleri olarak bizler de tıpkı yerleşkede onlarla birlikte yaşıyoruz. Bu özellikleri TEVİTÖL’ü Türkiye’nin en seçkin liselerinden biri haline getiriyor” dedi.

Okulda okuyan öğrencilerden TEVİTÖL…

Online tanıtım günleri sunumlarında aday öğrenciler ve veliler, TEVİTÖL’ün uyguladığı ve 21. yüzyılbecerilerini merkeze alan projesi T21C’nin kazanımlarını, okulun kulüp ve aktiflik çalışmalarının öğrenciler için kıymetini ve fen ve teknolojiden toplumsal bilimlere, edebiyattan matematiğe, sanattan spora her alanda öğrencilerin kendilerini ne ölçüde geliştirdiklerini okul öğrencilerinden dinlediler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı