Safkar’dan 5 milyon 500 TL’lik yeni sipariş

Safkar’dan 5 milyon 500 TL’lik yeni sipariş

 Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 5 milyon 500 TL
Ana Sayfa Ekonomi 29 Haziran 2021 13 Görüntüleme

TGS Dış Ticaret kar dağıtmayacak

TGS Dış Ticaret kar dağıtmayacak

TGS Dış Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14,1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi kararları çerçevesinde düzenlenen şirketimize ilişkin mali tablolarda yer alan 4.407.604,40 TL fiyatındaki net karının, şirketin oluşabilecek nakit gereksiniminin karşılanması ve ihracatın finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde fevkalâde yedek akçe olarak bırakılarak dağıtılmamasına, bu tarafta alınan kararın 2021 yılında gerçekleşecek olağan genel şura toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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