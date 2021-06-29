TGS Dış Ticaret kar dağıtmayacak

TGS Dış Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14,1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi kararları çerçevesinde düzenlenen şirketimize ilişkin mali tablolarda yer alan 4.407.604,40 TL fiyatındaki net karının, şirketin oluşabilecek nakit gereksiniminin karşılanması ve ihracatın finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde fevkalâde yedek akçe olarak bırakılarak dağıtılmamasına, bu tarafta alınan kararın 2021 yılında gerçekleşecek olağan genel şura toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı