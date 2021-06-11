The North Face “New Life’i” sunar

Dağcı Caroline Ciavaldini ve James Pearson’ın ebeveynlik seyahatlerini mevzu alan uzun metrajlı sinemada, birinci çocukları Arthur’u yetiştirirken karşılaştıkları riskler ve kazanımlar kronolojik bir sırada anlatılıyor.

Sinemada, sponsorlukları kaybetme tasasından kaşifliğin getirdiği hayat koşullarına kadar bu yeni anne babanın karşılaştığı zorluklar ve bunlarla çabaları işleniyor. Ayrıyeten bu sinemada ayrıyeten birçok yeni annenin aileye yeni bir üye eklenmesi ile bir arada değişen hayatları ve bu durumla başa çıkma uğraşlarına da değiniliyor.

Caroline ayrıyeten, kendi annesi ile yaşadığı problemleri ve sonrasında aldığı kararları anlatırken, hayatındaki bu tecrübelerin çocuk sahibi olma kararını nasıl zorlaştırdığını da paylaşıyor.

Caroline, “New Life sinemasında yer aldığımız için çok memnunuz ve tüm yeni ebeveynlere yol göstermesini umuyoruz. Çocuk sahibi olmak hayata bakış açımızı büsbütün değiştirdi ve dağcılığın ötesinde yeni bir mana kazandırdı. Benim için güzel anne olmak, bazen risk almak ve pişmanlık duymadan yaşamak manasına geliyor ve Arthur’un hayatımızda olması bunu pekiştirdi” dedi.

Sinemada ayrıyeten, risklerle dolu bir meslekte kendi eşsiz ebeveynlik tecrübelerini aktaran The North Face Küresel Athlete ekip kaptanı Hilaree Nelson ve Freeride World Tour snowboard şampiyonu Xavier De Le Rue üzere öbür outdoor atletlerinin samimi görüşlerine de yer veriliyor.

Outdoor sporları ebeveynler ve bilhassa anneler için zorlayıcı olsa bile yeni bir hayatın keşfidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı