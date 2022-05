The Stay Warehouse; Devrim Erbil’in ‘Primavera’ sergisiyle baharı karşılıyor

DNA’sının önemli bir parçasını sanatın oluşturduğu The Stay Warehouse, Renko London organizasyonu ile gerçekleşen Devrim Erbil’in ‘Primavera’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Erbil’in sergisi 15 Haziran’a kadar Alaçatı’da sergileniyor.

Sahne sanatlarından plastik sanatlara, resimden heykele kadar sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapan The Stay Warehouse baharı özel bir sergiyle kutluyor. Resmin şairi Devrim Erbil’in ‘Primavera’ adını taşıyan sergisi 15 Haziran tarihine dek The Stay Warehose’da sergileniyor.

Devrim Erbil’in kısa bir retrospektifini yaşatan sergide, otelin dış alanındaki heykeller, benzersiz dev yağlı boya tablolar ve mix media çalışmalar mekânın mimarisi ile bütünleşip benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Küratörlüğünü Renk Erbil’in yaptığı Primavera kapsamında sanatçının dünyanın en önemli müzelerinde sergilenen İstanbul ve Galata koleksiyonlarından yağlı boya eserleri, plexi heykelleri, halılar ve diğer eserleri bulunuyor. Devrim Erbil eserleriyle yaşam sevinci vermek, şiirin sözcükleri gibi bir anlık mutlulukları birbirine eklemek istiyor. Sergi, otel misafirlerinin yanı sıra tüm sanatsevere açık bir şekilde sergileniyor.

Türkiye’deki uluslararası sertifikalı ilk karbon nötr otel grubu The Stay bünyesinde yer alan The Stay Warehouse, lokal tatlarla harmanlanan lezzetli menüsü, ısıtmalı açık havuzu, geniş bahçesiyle yıl boyu devam eden sanat etkinlikleri, konserler, festivallerle de huzur ve eğlencenin buluştuğu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Bulunduğu bölgeyi hissetmek isteyen misafirler ise ister klasik ister elektrikli bisikletler ile ya da doğa yürüyüşü yaparak keşfe çıkabiliyor. The Stay Warehouse misafirlerini şömine başında geniş bir kütüphanede farklı dünyalara yolculuk yaparak dinlenmek de mümkün.

Yılın her döneminde hizmet veren The Stay Warehouse, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı