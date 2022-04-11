The Steve Group CEO’su Derya Türker, Steve Talks’da Bitfinex ve Tether CTO’su Paolo Ardoino’yu Konuk Etti!

The Steve Group CEO’su Derya Türker’in YouTube üzerinden yaptığı Steve TV sohbetlerinde yeni konuğu Paolo Ardoino oldu. Tether’in geçtiğimiz haftalarda Lugano kentiyle blockchain teknolojisinin benimsenmesi için bir merkez oluşturmasının yarattığı etki ve güncel kripto piyasasıyla ilgili konuların ele alındığı sohbette Paolo Ardoino, Derya Türker’in sorularını yanıtladı.

Türkiye’de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group CEO’su Derya Türker, kripto ve finans sektörünün önde gelen isimleriyle YouTube Steve TV üzerinden sohbet ettiği programında Bitfinex ve Tether CTO’su Paolo Ardoino’yu ağırladı.

Paolo Ardoino: “Tether ve Bitcoin’in insanlar tarafından benimsenmesini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz.”

Bitfinex ve Tether CTO’su Paolo Ardoino, Tether’in geçtiğimiz haftalarda Lugano kentiyle blockchain teknolojisinin benimsenmesi için bir merkez oluşturmak adına attığı imza ile, insanlara blokchain alanını ve Bitcoini daha yakından göstermek istediklerini söyledi. Ardoino, “bu konu hala biraz soyut. Kripto endüstrisininin dışındaki insanların bilgisi doğal olarak kısıtlı; sadece duydukları bazı şeyler var.” şeklinde konuştu. Ardoino, bu girişimle, insanların Tether ve Bitcoin’i benimsenmesini gerçeğe dönüştürmek istediklerine işaret ederek, Lugano’nun önce kendi etkin otoriteleriyle blok zincir ödemeye başladığını, daha sonra Luga ismini verdikleri 100 İsviçre Frangı değerindeki kendi stabil coinlerini yarattıklarını ifade etti. Ardonio, şimdiden 200-300 milyon dolar değerinde bir yatırım geldiğine dikkat çekerek, “bazı varlıklı kişiler paralarını buraya taşımanın yolunu arıyor. Bu 2-3 hafta gibi kısa bir sürede oldu. Böyle devam etmesi durumda Lugano Avrupa’nın finans başkenti olabilir.” şeklinde konuştu.

SteveTV Youtube kanalında gerçekleşen dijital sohbette, dijital para birimleriyle stabil coinler arasındaki farklar da konuşuldu. Tether gibi özel coinlerin uzun vadede birlikte varlık göstereceğine işaret eden Ardoino, Tether’in en önemli özgürlük araçlarından biri olarak, banka hizmetleri ve finansal sistemlere demokratik varlık ürettiğini ifade etti. Tether Gold’un ise nesillerce kullanılan fiziksel altına sahip olma kültürünü modernize ettiğine dikkat çeken Ardoino, Tether Gold’un altına sahip olmak için basit ve güvenli bir yol olduğunun altını çizdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı